Bosch enthüllt feiner abgestimmten Antrieb für E-Mountainbikes

Die erste Drive Unit für E-Mountainbikes führte Bosch vor fast zehn Jahren ein – seitdem durchlief der Antrieb mehrere Evolutionsstufen. Die neueste Version präsentiert der deutsche Hersteller jetzt: Die Performance Line CX wartet nunmehr mit 600 Watt Maximalleistung, 85 Nm Drehmoment und bis zu 340 Prozent Unterstützung auf. Zur Energiespeicherung hat Bosch den auf die neue Performance Line CX abgestimmten PowerTube 800 entwickelt. Mit etwa 205 Wh/kg enthält der Akku die höchste Energiedichte im Portfolio. Alternativ ist die etwas kleinere PowerTube 600 zu haben. Die Zahlen im Produktnamen stehen dabei je für die Wattstunden.

Bosch gibt an, bei beiden Akkus auf Batteriezellen mit einer optimierten Energiedichte und auf ein neu entwickeltes Aluminiumgehäuse zu setzen. „Dank ihrer identischen Länge lassen sie sich – sofern vom eBike-Hersteller vorgesehen – einfach herausnehmen und tauschen. Zudem sind sie DualBattery-fähig und lassen sich kombinieren“, heißt es. Und: „eMTB-Begeisterte können zum Beispiel zwei PowerTubes 800 nutzen, um eine Gesamtkapazität von 1.600 Wh zu erreichen […]. Alternativ steht ihnen der trinkflaschengroße Range Extender PowerMore 250 als Zusatzakku zur Verfügung.“

Außerdem verspricht der Hersteller eine überholte Feinabstimmung des Antriebs. Möglich wird dies durch eine verbesserte Interpretation mehrerer Hochleistungssensoren, die den Pedalinput präzise messen – laut Bosch mehr als 1.000 Mal pro Sekunde. Zur Sensorik gehören konkret ein hochauflösender Kadenzsensor, eine Drehmomentmesstechnik sowie Inertialsensoren (IMU), die Beschleunigung und Drehraten in sechs Dimensionen messen und Steigungs- und Neigungswinkel sowie Erschütterungen erkennen.

„So ,weiß‘ das eMTB, wie steil der Anstieg ist und ob eBiker*innen sich auf einem Forstweg oder einem Wurzel-Trail befinden. Die Drive Unit reagiert hochsensibel auf Veränderungen in der Beschleunigung, der selbsterbrachten Leistung sowie der aktuellen Geschwindigkeit“, präzisiert Bosch. Ebenfalls gearbeitet haben die Ingenieure von Bosch eBike Systems an der Geräusch- und Gewichtsreduzierung der Drive Unit. Außerdem nennt der Hersteller als weitere Merkmale der nun vorgestellten Antriebsgeneration eine optimierte Bremsperformance („Bosch eBike ABS Pro“), eine neue Berganfahrhilfe und eine verbesserte Schiebehilfe. Weiter wird die Performance Line CX von einer Vielzahl verschiedener Fahrmodi flankiert, die per App („eBike Flow App“) ausgewählt und individuell eingestellt werden können.

„Die neue Performance Line CX liefert das ideale Verhältnis von Kraft, Dynamik, Effizienz und Reichweite“, äußert Claus Fleischer, CEO von Bosch eBike Systems. „Ob bei sensiblem Anfahren auf steilen Trails oder beim kraftvoll, perfekt dosierten Ausfahrten aus Kurven: Unsere neue Drive Unit lässt mit ihrem präzisen, feinfühligem Ansprechverhalten sportliche eBiker*innen eine einzigartige Fahrdynamik für das perfekte eMTB-Erlebnis erfahren.“

bosch-presse.de