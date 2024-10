Preisrutsch: VW ID.3 jetzt für unter 30.000 Euro

Bereits Ende vergangener Woche hatte VW Schlagzeilen damit gemacht, dass der ID.3 wieder zu Preisen von unter 30.000 Euro zu haben sein soll. Nun ist klar: VW hat die Preise nicht nur für das Basismodell ID.3 Pure, sondern für alle Varianten gesenkt – und zwar um 3.000 Euro netto. Brutto sind es für den Endverbraucher sogar 3.570 Euro. Die aktualisierten Preise sind mit dem heutigen Tag auch im Konfigurator zu finden. Hinzu kommt, dass VW zumindest im vierten Quartal für alle ID.-Modelle noch eine eigene Umweltprämie in Höhe von 3.570 Euro brutto gewährt. Dadurch sinkt der Basispreis des ID.3 mit der kleinen 52er Batterie auf 29.760 Euro. Und damit wäre pünktlich zum Jahresendspurt auch die Schwelle von 30.000 Euro unterschritten. Hier noch kurz die Preise der anderen Varianten: Der ID.3 Pro mit seiner 59 Kilowattstunden großen Batterie startet durch die Preissenkung und die Prämie bei knapp 32.900 Euro. Der ID.3 Pro S mit 77 Kilowattstunden im Unterboden bleibt aber selbst mit Preissenkung und Umweltprämie knapp über 40.000 Euro. Und der Einstieg in die sportlichen Modelle beginnt nun bei knapp 43.700 Euro in Form des ID.3 GTX. Zur Einordnung dieser Preisanpassung sei aber noch folgendes gesagt: Im Vergleich zu den „alten“ Listenpreisen, die im Falle des ID.3 Pro und Pro S seit März 2023 galten, müssen Endkunden zwar jetzt 7.500 Euro weniger zahlen. Rein praktisch fällt die Preissenkung aber deutlich geringer aus, da es zu Jahresbeginn teils hohe Nachlässe auf die ID.-Modelle gab – und seit dem April eben jene Umweltprämie von einheitlich 3.570 Euro brutto für alle ID-Modelle gewährt werden.