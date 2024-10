Quartalsbericht: Tesla auf dem Weg zu alter Stärke?

Tesla hat im dritten Quartal des laufenden Jahres wieder mehr Elektroautos gebaut und ausgeliefert. Nach nur knapp 410.000 gebauten Teslas im zweiten Quartal waren es jetzt fast wieder 470.000 neue E-Autos in drei Monaten. Und auch der Wert aus dem Vorjahr wurde übertroffen! Wer es ganz genau wissen will: Tesla hat von Juli bis September exakt 469.796 Autos gebaut und 462.890 Wagen an Kunden ausgeliefert. Bei der Produktion bedeutet das ein Plus von 14,3 Prozent, bei den Auslieferungen immerhin noch 4,3 Prozent. Der Unterschied erklärt sich dadurch, dass im 2. Quartal ein Produktionsüberhang aus dem 1. Quartal abgebaut wurde. Während nun die Anzahl der gebauten Autos wieder leicht über den ausgelieferten Autos liegt. Aber: Die Erwartungen der Analysten hat Tesla mit seinen Zahlen nicht ganz erfüllt. Reuters hatte im Vorfeld berichtet, dass Schätzungen der Wall Street von einem Auslieferungs-Plus von im Schnitt acht Prozent ausgingen. Als Grund für das erwartete Wachstum wurden „erweiterte Anreize und lukrative Finanzierungspläne auf dem weltgrößten Automarkt, China“ genannt. Ob die Entwicklung in China für das tatsächliche Plus von 4,3 Prozent verantwortlich war, ist nicht bekannt.