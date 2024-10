Tesla steigert wieder Produktion und Auslieferungen

Konkret hat Tesla 469.796 Autos im dritten Quartal gebaut und 462.890 davon an Kunden ausgeliefert. Bei der Produktion bedeutet das ein Plus von 14,3 Prozent, bei den Auslieferungen immerhin noch 4,3 Prozent. Die Auslieferungen im zweiten Quartal waren jedoch durch einen Einmaleffekt verzerrt: Im ersten Quartal hatte Tesla noch 46.500 mehr Fahrzeuge gebaut als bis zum Quartalsende ausgeliefert werden konnten – dieser „Überhang“ ging also erst im Q2 in die Auslieferungs-Statistik ein. im dritten Quartal hat sich die Lage wieder normalisiert, die Produktion liegt wieder einige Tausend Einheiten über den Lieferungen.

Das aktuelle Quartalsergebnis bedeutet auch, dass Tesla die Produktions- und Auslieferungszahlen aus dem Q3 2023 überboten hat. Damals hatte Tesla 430.488 Elektroautos produziert und 435.059 Einheiten ausgeliefert. Allerdings muss hierbei auch erwähnt werden, dass das dritte Quartal im Vorjahr der Anfang des zwischenzeitlichen Abschwungs bei Tesla war. Jetzt zeigt die Tendenz also wieder nach oben.

Aber: Die Erwartungen der Analysten wurden nicht ganz erfüllt. Reuters hatte im Vorfeld berichtet, dass Schätzungen der Wall Street von einem Auslieferungs-Plus von im Schnitt acht Prozent ausgingen. Als Grund für das (erwartete) Wachstum wurden „erweiterte Anreize und lukrative Finanzierungspläne auf dem weltgrößten Automarkt, China“ genannt. Ob die Entwicklung in China für das tatsächliche Auslieferungs-Plus von 4,3 Prozent verantwortlich ist, ist nicht bekannt: Tesla äußert sich in der knappen Mitteilung nicht zur eigenen Einschätzung der Lage.

Tatsächlich besteht die Mitteilung nur aus einem Satz („Im dritten Quartal haben wir rund 470.000 Fahrzeuge produziert, rund 463.000 Fahrzeuge ausgeliefert und 6,9 GWh an Energiespeicherprodukten eingesetzt.“), einer kleinen Tabelle und dem Verweis auf die Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das dritte Quartal. Diese Zahlen wird Tesla am Mittwoch, den 23. Oktober nach Börsenschluss veröffentlichen.

Bleibt also nur noch der Blick auf die erwähnte Tabelle: Der Großteil des Wachstums bei Produktion und Auslieferungen ist (wie zu erwarten) auf das Duo Model3/Model Y entfallen. Von diesen beiden Baureihen wurden im Q3 443.668 Einheiten gebaut und 439.975 Fahrzeuge ausgeliefert – deutlich mehr als noch im Q2. Auch bei den „anderen Modellen“ geht es etwas nach oben, hier gibt Tesla 26.128 gebaute und 22.915 ausgelieferte Fahrzeuge an. Da unter die „anderen Modelle“ neben dem Model S und Model X auch die beiden neuen Baureihen Cybertruck und der E-Lkw Semi gehören, ist das Wachstum zum Q2 (Produktion +1.873 Fahrzeuge, Auslieferungen +1.364 Fahrzeuge) eher gering.

Abwärts ging es hingegen bei den Energiespeicherprodukten: Hier hat Tesla im dritten Quartal 6,9 GWh aufgebaut, im Q2 waren es noch 9,4 GWh. Allerdings ist dieses Geschäft zyklischer und schwankt zwischen den einzelnen Quartalen stärker als die Autosparte. Details wird Tesla dann erst im Q3-Geschäftsbericht nennen.

tesla.com