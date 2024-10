Opel Grandland Electric ab 46.750 Euro bestellbar

Deutlich größer als sein Vorgänger ist er geworden, der neue Opel Grandland. Mit 4 Metern 65 ist das neue SUV von Opel stolze 17 Zentimeter länger als die vorherige Generation. Und auch bei der Höhe und Breite hat der Grandland zugelegt. Aber was für uns natürlich noch viel wichtiger ist: Der Opel Grandland wird auch erstmals als Elektroversion angeboten! Die nennt sich schlicht Opel Grandland Electric – und kostet mindestens 46.750 Euro. Was dabei gleich auffällt: Der Grandland Electric ist viele tausend Euro teurer als seine Hybrid-Brüder. Denn für einen Grandland Hybrid werden nur 36.400 Euro fällig, der Plug-in-Hybrid startet bei rund 40.000 Euro. Doch bleiben wir bei der vollelektrischen Version: Bei der Weltpremiere im April hatte Opel noch von einer bis zu 97 Kilowattstunden großen Batterie für „bis zu 700 Kilometer“ Reichweite gesprochen. Für den genannten Basispreis gibt es aber nur die „Standard Range“-Version mit 73 Kilowattstunden Netto-Energiegehalt. In dieser Variante liegt die Reichweite nur bei 523 Kilometern. Und selbst gegen Aufpreis wird es die große 97er Batterie zum Start nicht geben. Als zweite Variante wird vielmehr eine Batterie mit 82 Kilowattstunden bestellbar sein. Diese Version startet bei 51.950 Euro und soll bis zu 582 Kilometer weit fahren. Ausgestattet sind beide Varianten des Grandland Electric mit einem 157 kW starken Elektromotor. Beim Design entwickelt Opel sein Vizor-Markendesign weiter: