Opel Grandland Electric kostet mindestens 46.750 Euro

Wie Stellantis ankündigt, werden für einen Grandland Hybrid mindestens 36.400 Euro fällig, der Grandland Plug-in-Hybrid startet bei 40.150 Euro. Rein elektrisch wird es ab 46.750 Euro im Grandland Electric.

Bei der Weltpremiere im April hatte Opel für die Elektroversion noch von einer bis zu 97 kWh großen Batterie für „bis zu 700 Kilometer“ gemäß dem WLTP gesprochen. Für den genannten Basispreis gibt es aber nicht diese Batterie, sondern wie erwartet die „Standard Range“-Version mit 73 kWh-Netto-Energiegehalt – von Opel wird dieses Modell schlicht Grandland Electric genannt und mit 523 Kilometern WLTP-Reichweite angegeben.

Aber: Selbst gegen Aufpreis wird es die 97-kWh-Batterie im Grandland zum Start nicht geben. Denn als zweite Variante, Grandland Electric GS genannt, wird ab Donnerstag noch eine 82-kWh-Batterie (netto) bestellbar sein. Diese Version startet laut Opel bei einem Preis von 51.950 Euro und soll bis zu 582 Kilometer nach WLTP ermöglichen. Die aus dem Peugeot E-3008 bekannte Batterievariante mit 97 kWh netto wird beim Grandland erst „demnächst“ erhältlich sein, den Preis nennen die Rüsselsheimer noch nicht.

Der Grandland ist das erste Opel-Modell auf Basis der Konzernplattform STLA Medium – weitere Details können Sie in unserem Artikel zur Weltpremiere nachlesen. Der erste Stromer auf dieser Plattform war der erwähnte Peugeot E-3008, der in Deutschland ab 48.650 Euro mit der 73-kWh-Batterie erhältlich ist – der Grandland ist im Basispreis also etwas günstiger. Die 97-kWh-Batterie ist in Deutschland auch bei Peugeot noch nicht eingepreist. In Frankreich werden jedoch mindestens 51.490 Euro fällig.

Allerdings dürfte es Unterschiede in der Ausstattung geben: In Frankreich gibt es für diese 51.490 Euro beim E-3008 Long Range nur die Basisausstattung „Allure“. Der fast gleich teure Opel Grandland Electric GS mit 82 kWh soll hingegen „besonders umfangreich“ ausgestattet sein, so Opel. Der Grandland mit 97 kWh dürfte sich also vermutlich eher in der Größenordnung um die 55.000 Euro bewegen.

