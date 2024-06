Peugeot feiert Deutschland-Debüt seines Elektro-SUV e-3008

Peugeot dreht in Deutschland aktuell auf. Erst vor wenigen Tagen kündigte der Hersteller an, dass sein großes Elektro-SUV e-5008 nun bestellbar sei und ab Herbst 2024 in den Handel komme. Den Vortritt lassen die Franzosen aber den eine Klasse tiefer rangierenden e-3008, der jetzt in Deutschland verfügbar ist. Der Einstiegspreis von 48.650 Euro wurde bereits beim Bestellstart im November kommuniziert. Das elektrische C-Segment-SUV liegt damit 2.500 Euro unter dem größeren e-5008, für den Peugeot ab 51.150 Euro aufruft.

Doch kommen wir zum Modell selbst: Der Peugeot e-3008 ist bekanntlich das erste Modell auf der Elektro-Plattform STLA Medium von Stellantis. Die bisherigen Modelle bauten auf den Misch-Plattformen e-CMP oder EMP2 auf. Die neuen STLA-Plattformen wurden hingegen von Anfang an für E-Autos konzipiert.

Der e-3008 ist 4,54 Meter lang und kommt auf einen Radstand von 2,73 Meter. Das im französischen Werk Sochaux gebaute Modell wird drei Antriebs-Optionen erhalten: Einem Vorderradantrieb mit 157 kW Leistung und einem 73-kWh-Akku für bis zu 525 Kilometer, einer Long-Range-Variante des Frontantriebs mit 170 kW Leistung und einer 98-kWh-Batterie für bis zu 680 Kilometer sowie einem 240 kW starken Allradantrieb, der mit dem 73-kWh-Akku gekoppelt wird und laut früheren Angaben 525 Kilometer Reichweite bieten soll. Alle Kilometer-Angaben gelten nach WLTP.

Der Basispreis von 48.650 Euro gilt für das 157-kW-Modell mit der 73-kWh-Batterie. Das Long-Range-Modell und die Allrad-Option sind weiterhin noch nicht bestellbar. Stellantis nennt in der neuen Mitteilung auch weder einen Zeitpunkt für den Marktstart noch Preise für diese Varianten – angesichts des publik gemachten Einstiegspreises dürfte die beiden weitern Antriebe aber bei einem Bruttolistenpreis von über 50.000 Euro starten.

Die Allure-Ausstattung ist beim elektrischen 3008 die Basisausstattung. In der gewöhnlichen Angebotslogik bei Peugeot zählt Allure aber zu den höherwertigen Ausstattungslinien. Zum Umfang gehören etwa das Peugeot i-Cockpit mit zwei zehn Zoll großen Displays, 19-Zoll-Felgen, eine Wärmepumpe und zahlreiche Assistenzsysteme wie etwa einen Spurhalteassistent mit Lenkeingriff und Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht.

Optional ist auch die Ausstattung GT erhältlich. Hier gibt es Sitze aus Alcantara und Kunstleder (statt Stoff und Kunstleder), Pixel-LED-Scheinwerder, eine LED-Ambientebeleuchtung innen, eine elektrisch öffnende und schließende Heckklappe, eine Einparkhilfe vorne sowie das „Peugeot i-Connect Advanced“ mit einem durchgängigen 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay. Das Kofferraumvolumen des Modells beziffert Peugeot auf 520 Liter bzw. 1.480 Liter bei umgeklappten Rücksitzlehnen.

Neben dem e-3008 bietet Peugeot das Modell auch mit einem 48-Volt-Mildhybrid an. Der 1,2 Liter große Verbrenner leistet 100 kW und ist ab ab 39.250 Euro verfügbar.

Mathias Kalkbrenner, Marketing-Manager von Peugeot Deutschland kommentiert das Marktdebüt wie folgt: „Wir freuen uns über den Marktstart des neuen Peugeot e-3008. Er ist dank des großzügigen Stauraums vielseitig einsetzbar, egal ob im Alltag oder auf Reisen. Mit den elektrifizierten Motorisierungen bieten wir die Möglichkeit, eine Antriebsart zu wählen, die am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt.“

media.stellantis.com