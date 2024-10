Sieben Sitze für Europa – Tesla Model Y als Familienvan

Wenn das mal keine spannende Elektro-Option für größere Familien ist: Beim Tesla Model Y in der Version mit sieben Sitzen werden zwei klappbare und nach vorne gerichtete Sitze in der dritten Reihe verbaut. Der Zugang zur dritten Sitzreihe soll dank der Einstiegsknöpfe an den Rückenlehnen der zweiten Sitzreihe sehr bequem sein. Die zweite Sitzreihe gleitet beim Druck auf diese Knöpfe nach vorn und klappt sich dabei um. Das soll einen bequemen Ein- und Ausstieg ermöglichen. Wie bequem der Einstieg tatsächlich ist, lässt sich an dieser Stelle allerdings noch nicht sagen. Vermutlich sind die beiden Plätze ganz hinten eher nur für jüngere Kinder geeignet. Für die Mitfahrer in der dritten Reihe gibt es immerhin zwei USB-C-Anschlüsse, um mobile Geräte zu laden. Dann ist auch Ruhe in Reihe drei. Die Auslieferungen des Model Y Maximale Reichweite mit Allradantrieb in der Konfiguration mit sieben Sitzen an Kunden in Europa sollen laut Tesla noch in diesem Quartal beginnen. Auch im Konfigurator auf der Tesla-Website ist die neue Innenraum-Option bereits zu finden. Mit besagtem Antrieb kostet der Siebensitzer-Innenraum 2.500 Euro mehr als der serienmäßige Fünfsitzer.