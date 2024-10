Peugeot verlangt für Langstrecken-SUV ab 52.750 Euro

Dabei geht es konkret um den E-3008 sowie den E-5008. Beide Modelle sind SUVs – entsprechend der Nummerierung das eine kleiner, das andere größer. In der Long-Range-Version soll der E-3008 auf fast 700 Kilometer Reichweite kommen. Und der große Bruder E-5008 auf über 660 Kilometer. Ganz schön beeindruckend! Jedoch ist nicht nur die Reichweite hoch, sondern auch der Preis. Der E-3008 kostet in der Long-Range-Version 52.750 Euro. Und für den größeren E-5008 werden 55.250 Euro fällig. Und das sind natürlich nur die Grundpreise ohne Zusatzausstattungen. Interessant ist, welche Batterie in beiden Modellen steckt: Es handelt sich um einen 96,9 Kilowattstunden großen Akku mit Batteriezellen des Joint Ventures ACC, an dem auch Mercedes-Benz und der Mineralölkonzern Total beteiligt sind. Peugeot bezeichnet den Akku deshalb als „Made in France“-Batterie. Der Hintergrund: Die Batteriezellen kommen aus Douvrin, denn dort befindet sich die erste ACC-Fabrik. Gemäß WLTP sind mit der neuen e-3008-Variante wie erwähnt bis zu 698 Kilometer am Stück möglich, der größere e-5008 wurde mit bis zu 664 Kilometern nach WLTP zertifiziert. Peugeot betont in diesem Zuge, dass die Modelle die ersten im Stellantis-Konzern sind, die mit in der ACC-Gigafactory in Douvrin hergestellten Batterien ausgestattet werden. Die maximale DC-Ladeleistung des Long-Range-Akkus gibt Peugeot mit 160 Kilowatt an.