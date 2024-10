Peugeot verlangt für Langstrecken-SUV e-3008 und e-5008 ab 52.750 Euro

Peugeot verspricht für die neue Variante des e-3008 bis zu 698 Kilometer Reichweite. Auch der „große Bruder“ e-5008 soll auf deutlich über 600 Kilometer kommen. Technische Details zu den Varianten mit größerer Batterie an Bord hatten wir bereits vor rund einem Monat thematisiert. Wie Peugeot die Longe-Range-Varianten im Markt positioniert, zeigten kürzlich die ersten Preise aus Frankreich. Dort kosten die beiden Long-Range-Varianten ab 46.990 bzw. ab 51.490 Euro. Da in der internationalen Mitteilung von Peugeot vor zwei Wochen zunächst nicht präzisiert worden war, dass es sich um die Preise für Frankreich handelt, sorgte die Meldung zunächst für Verwirrung, denn in Deutschland sind selbst der e-3008 und der e-5008 mit Standardreichweite schon teurer.

Um dem Pricing in Deutschland Rechnung zu tragen, hatten wir deshalb schon vermutet, dass die Long-Range-Versionen hierzulande teurer ausfallen – und so ist es nun auch: Der e-3008 in der Basisausstattung „Allure“ kommt ab 52.750 Euro in den Handel, der höherwertige e-3008 GT ab 57.200 Euro. Beim größeren E-SUV e-5008 ruft Peugeot 55.250 Euro für die Allure-Basisausstattung auf. Wer hier einen „GT“ will, zahlt ab 59.700 Euro. Damit sind die Long-Range-Einstiegsversionen beider Baureihen exakt 4.100 Euro teurer als die Standard-Modelle (siehe Tabelle unten).

Technisch basieren der e-3008 und der e-5008 auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Medium. Die Lang-Range-Versionen beider Baureihen greifen auf einen 96,9 kWh großen Akku mit Batteriezellen des Joint Ventures ACC (gemeinsam mit TotalEnergies und Mercedes-Benz) zurück. Peugeot bezeichnet die Energiespeicher deshalb als „Made in France“-Batterie. Der Hintergrund: Die Batteriezellen kommen aus Douvrin, denn dort befindet sich die derzeit einzige operative ACC-Fabrik – bei den Werken in Kaiserslautern und im italienischen Termoli gibt es derzeit Fragezeichen zum Zeitplan. Gemäß WLTP sind mit der neuen e-3008-Variante wie erwähnt bis zu 698 Kilometer am Stück möglich, der größere e-5008 wurde mit bis zu 664 Kilometern nach WLTP zertifiziert. Peugeot betont in diesem Zuge, dass die Modelle die ersten im Stellantis-Konzern sind, die mit in der ACC-Gigafactory in Douvrin hergestellten Batterien ausgestattet werden.

Die maximale DC-Ladeleistung des Long-Range-Akkus gibt Peugeot mit 160 kW an – die STLA Medium ist eine reine 400-Volt-Plattform. Auch wenn andere Modelle dieser Größenklasse höhere Spitzen-Ladeleistungen bieten, scheint der Peugeot die 160 kW relativ lange halten zu können – die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent wird mit 27 Minuten angegeben. Ein direkter Vergleich zur Konkurrenz ist aber nicht möglich, da Stellantis die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent angibt – und nicht die üblichen zehn auf 80 Prozent.

In den Verkauf gehen die beiden Modelle mit der Zusatz-Bezeichnung „230“: Denn kombiniert wird der große Akku mit einem 170 kW starken Elektromotor, die Leistung entspricht umgerechnet den namensgebenden 230 PS. Die Versionen mit dem 73-kWh-Akku werden von einem 157 kW starken Motor (213 PS) angetrieben und mit der Kennziffer „210“ verkauft. Beide Batteriegrößen sollen zudem von einer neuen Vorkonditionierung für kürzere Ladezeiten bei langen Fahrten profitieren, die mit der Markteinführung der neuen Long-Range-Akkus angekündigt wird.

Im Vergleich zum 73-kWh-Akku ist die neue Batterie-Option 15 Millimeter dicker. Da die STLA Medium laut dem Hersteller als „BEV-by-design“-Plattform ausgelegt ist, soll dies das Platzangebot im Innen- und Kofferraum aber nicht beeinflussen. Gerade der 4,54 Meter lange e-3008 mit seinem Radstand von 2,73 Metern ist für einen Akku von fast 100 kWh ein relativ kompaktes Auto.

E-3008 210 Standard Range E-3008 230 Long Range Antrieb FWD FWD Leistung 157 kW 170 kW Drehmoment 345 Nm 345 Nm Beschleunigung 8,8s 8,7 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h 170 km/h WLTP–Reichweite 524 km 698 km Batteriekapazität 73 kWh 97 kWh Ladeleistung DC 160 kW 160 kW Ladezeit DC 20-80% 30 min 27 min Preis 48.650 Euro 52.750 Euro

E-5008 210 Standard Range E-5008 230 Long Range Antrieb FWD FWD Leistung 157 kW 170 kW Drehmoment 345 Nm 345 Nm Beschleunigung 9,7 s 9,6 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h 170 km/h WLTP–Reichweite 500 km 664 km Batteriekapazität 73 kWh 97 kWh Ladeleistung DC 160 kW 160 kW Ladezeit DC 20-80% 30 min 27 min Preis 51.150Euro 55.250 Euro

Neben dem reinen Elektroantrieb wird der e-3008 auch als Voll- und Plug-in-Hybrid angeboten. Seit der Markteinführung der Baureihe in Europa seien über alle Antriebsarten hinweg 67.000 Bestellungen für den neuen e-3008 eingegangen, gibt Peugeot bekannt. 60 Prozent seien auf die High-End-Ausstattung GT entfallen. Zum e-5008 liegen noch keine vergleichbaren Daten vor, Peugeot berichtet aber von guten Anzeichen: „Die ersten Bestellungen […], die seit Mitte Juni 2024 vorliegen, sind ebenfalls sehr ermutigend und rechtfertigen den Hochlauf der Produktion im Werk Sochaux und die Einrichtung einer dritten Nachtschicht.“

