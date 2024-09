Peugeot bringt große Batterie für e-3008 und e-5008

Die beiden E-SUV basieren auf der neuen Stellantis-Plattform STLA Medium und nutzen Batteriezellen des Joint Ventures ACC (gemeinsam mit TotalEnergies und Mercedes-Benz). Das heißt: Die Batteriezellen kommen aus Frankreich, denn dort befindet sich die derzeit einzige operative ACC-Fabrik – bei den Werken in Kaiserslautern und im italienischen Termoli gibt es derzeit Fragezeichen zum Zeitplan.

In der aktuellen Mitteilung, in der Peugeot die Weltpremiere für die Automesse in Paris (14. bis 20. Oktober) ankündigt, nennen die Franzosen auch einige weitere Details. Statt bisher von 98 kWh Energiegehalt des Long-Range-Akkus ist nun konkret von 96,9 kWh die Rede. Dafür wird beim e-3008 die bisher vorläufige Reichweite bestätigt: Gemäß WLTP sind mit der neuen Variante bis zu 700 Kilometer am Stück möglich, der größere e-5008 wurde mit bis zu 668 Kilometern nach WLTP zertifiziert.

Die maximale DC-Ladeleistung des Long-Range-Akkus gibt Peugeot mit 160 kW an – die STLA Medium ist eine reine 400-Volt-Plattform. Auch wenn andere Modelle dieser Größenklasse höhere Spitzen-Ladeleistungen bieten, scheint der Peugeot die 160 kW relativ lange halten zu können – die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent wird mit 27 Minuten angegeben. Ein direkter Vergleich zur Konkurrenz ist aber nicht möglich, da Stellantis die Ladezeit von 20 auf 80 Prozent angibt – und nicht die üblichen zehn auf 80 Prozent.

In den Verkauf gehen werden die beiden Modelle mit der Zusatz-Bezeichnung „230“: Kombiniert wird der große Akku mit einem 170 kW starken Elektromotor, die Leistung entspricht umgerechnet den namensgebenden 230 PS. Die Versionen mit dem 73-kWh-Akku werden von einem 157 kW starken Motor (213 PS) angetrieben und mit der Kennziffer „210“ verkauft. Beide Batteriegrößen sollen zudem von einer neuen Vorkonditionierung für kürzere Ladezeiten bei langen Fahrten profitieren, die mit der Markteinführung der neuen Long-Range-Akkus angekündigt wird.

Im Vergleich zum 73-kWh-Akku ist die neue Batterie-Option 15 Millimeter dicker. Da die STLA Medium laut dem Hersteller als „BEV-by-design“-Plattform ausgelegt ist, wird das Platzangebot im Innen- und Kofferraum nicht beeinflusst. Gerade der 4,54 Meter lange e-3008 mit seinem Radstand von 2,73 Metern ist für einen Akku von fast 100 kWh ein relativ kompaktes Auto.

Preise für die beiden Long-Range-Modelle nennt Peugeot derzeit noch nicht. Der e-3008 210 mit 73-kWh-Akku startet in der Allure-Ausstattung bei 48.650 Euro, für den e-5008 210 werden mindestens 51.150 Euro fällig – auch hier in der Allure-Ausstattung. Dieses Ausstattungsniveau wird auch mit dem großen Akku angeboten – die Preise dürften aber um einige Tausend Euro steigen.

