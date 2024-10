BYD will Deutschland-Absatz auf 50.000 E-Autos steigern

Das berichtet zumindest das „Manager Magazin“ unter Berufung auf Teilnehmende eines Händlertreffens. 2023 verkaufte BYD in Deutschland nur 4.139 Neuwagen, in den ersten drei Quartalen 2024 waren es lediglich 1.790 Neuzulassungen. 50.000 Neuwagen wäre also eine enorme Steigerung.

Der bisherige Jahresverlauf war für BYD, das mit großen Plänen in Europa gestartet ist, alles andere als zufriedenstellend. Aus dem Juni, als noch schnell zahlreiche Autos vor den damals noch drohenden rückwirkenden EU-Zöllen in den Markt gedrückt wurden, stammt das beste Monatsergebnis mit 425 Neuzulassungen. Im September wurden hingegen nur 140 neue BYD in Flensburg gemeldet. Das meistverkaufte Modell hierzulande war die E-Limousine Seal mit 41 Neuzulassungen.

Daher hatte sich BYD auch von dem ursprünglichen Deutschland-Importeur Hedin getrennt und will den Markt jetzt in Eigenregie bedienen – der Plan geht auf Stella Li zurück, die die Verantwortung für das schwächelnde Europageschäft übernommen hat. Laut dem Bericht soll Li rund um die Automechanika in Frankfurt „einige deutsche Automobilhändler zusammengetrommelt“ haben. Über Hedin hat BYD bisher mit rund fünf Handelsgruppen kooperiert, die 25 BYD-Stores betreiben.

Diese Zahl will Li bis Ende 2025 auf rund 120 steigern. Mit mehr Handelspartnern und mehr Standorten wolle sie am Markt „deutlich mehr Durchschlagskraft entwickeln“, schreibt das Magazin mit Verweis auf Aussagen von Teilnehmern. Mit einem schnell wachsenden Händlernetz würde BYD zum Beispiel Volvo überholen – die Schweden haben zahlreichen Händlern in Deutschland gekündigt und werden ab April 2025 nur noch 65 Händler haben.

Sollte BYD tatsächlich 50.000 Neuzulassungen alleine in Deutschland erreichen, wäre der chinesische Hersteller mitten unter etablierten Marken unterwegs – und würde etwa vor Peugeot und Mini liegen. Und damit auch in etwa auf dem Niveau von Tesla, hier steht die Zulassungsstatistik nach neun Monaten bei 29.847 Fahrzeugen.

