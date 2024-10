Renault partnert mit Startups für Transportkonzepte zum R4

Wir erinnern uns kurz: Vergangene Woche hat Renault in Paris mit dem R4 E-Tech ein Elektro-Modell mit Oldtimer-Referenzen vorgestellt. Bei der Weltpremiere in Paris wurde aber klar: So retro, wie Renault sein neuestes Elektroauto anpreist, sieht es gar nicht aus. Es nimmt sich einzelne Designelemente des Namensgebers heraus, hat aber trotzdem einen eigenständigen Look. Kernelemente vom alten R4 sind der eckige Kühlergrill sowie ein drittes Fenster hinten statt der heute weit verbreiteten massiven C-Säulen. Gänzlich anders sind die gigantischen Räder, die den neuen R4 wie einen Riesen-SUV wirken lassen – das er mit 4 Meter 14 Länge und 1 Meter 80 Breite aber definitiv nicht ist. Nun aber zu weiteren Neuigkeiten, die Renault passend zum R4 ebenfalls auf dem Pariser Autosalon präsentiert hat: Und zwar handelt es sich um vier auf das neue E-Auto zugeschnittene Transportkonzepte, die zusammen mit mehreren französischen Startups entwickelt wurden und die es tatsächlich auch zu kaufen gibt. Konkret handelt es sich dabei um einen Wohnwagen, ein elektrisches Kleinflugzeug, einen E-Jetski und ein E-Moped. Alle vier konnten auf der Pariser Messe vorbestellt werden und sollen in Kleinserie produziert werden. Neben der Tatsache, dass die Produkte von französischen Startups entwickelt wurden, gibt es noch ein weiteres Kriterium, um in die „4 movements“ genannte Renault-Aktion aufgenommen zu werden.