Renault zeigt Transportkonzepte passend zum R4

Konkret handelt es sich dabei um einen Wohnwagen, ein elektrisches Kleinflugzeug, einen E-Jetski und ein E-Moped. Alle vier können auf der Messe vorbestellt werden und sollen in Kleinserie produziert werden. Sie werden laut Renault ebenso wie der R4 E-Tech ab dem kommenden Frühjahr erhältlich sein.

Während der leichte Teardrop-Wohnwagen von Carapate Aventure mit gerade einmal 560 Kilogramm oder das Elektro-Motorrad von Ateliers HeritageBike (7 kW Leistung, 4,6-kWh-Batterie für 110 km Reichweite) eher naheliegende Ergänzungen zu einem E-Auto sind, ist das bei den anderen beiden Partner-Produkten nicht der Fall. Das zweisitzige E-Flugzeug „Integral E“ von Aura Aero aus Toulouse ist nicht unbedingt das, was man direkt mit einem Auto in Verbindung bringt. Der Elektro-Jetski von Searacer, der über zwei jeweils 22 kW starke E-Motoren verfügt, wohl ebenfalls nicht.

Neben der Tatsache, dass die Produkte von französischen Startups entwickelt wurden, gibt es noch ein weiteres Kriterium, um in die „4 movements“ genannte Renault-Aktion aufgenommen zu werden. Alle Produkte sind in „Cloud Blue“ gehalten – der Farbe des ersten Renault 4, der 1962 vorgestellt wurde. Außerdem sind sie alle mit einer Polsterung in Denim-Optik und einem Scheinwerferdesign ausgestattet, das direkt vom Renault 4 inspiriert wurde, wie Renault erklärt.

„Wir sind stolz darauf, bei der Vorstellung des Renault 4 E-Tech Electric mit vier französischen Start-ups zusammenzuarbeiten, die vier vollelektrische Mobilitätsformen präsentieren“, sagt Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer der Marke Renault. „Es ist eine stilvolle Art und Weise, der Öffentlichkeit zu zeigen, wie sich die E-Mobilität entwickelt hat, um alle Formen der Fortbewegung zu umfassen.“

Die Aktion ist bei Renault nicht ohne Vorbild: Bereits zur Premiere des R5 in diesem Frühjahr auf dem letzten ausgetragenen Genfer Autosalon wurden – passend zur Modell-Kennziffer – fünf Partnerschaften mit französischen Startups geschlossen. Damals wurden ein faltbares Segelboot, ein BMX-Rad, ein Elektro-Jetski (ebenfalls von Searacer), ein elektrischer Schnee-Scooter und ein Foil-Surfboard mit E-Antrieb präsentiert.

renault.com