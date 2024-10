Opel senkt die Preise für den elektrischen Corsa und Mokka

Der Opel Mokka Electric ist nämlich um satte 7.980 Euro günstiger geworden, zumindest wenn man das Modell mit dem 115 Kilowatt starken Motor betrachtet. Er kostet ab sofort nur noch 36.740 Euro statt bislang 44.720 Euro. Bisher lag der Basispreis bei 40.800 Euro in Kombination mit einem ab sofort nicht mehr angebotenen 100-Kilowatt-Motor. Im Vergleich zum bisherigen Basismodell mit 100 Kilowatt ist der neue Basis-Mokka mit 115 Kilowatt somit immer noch 4.060 Euro günstiger als bislang – und man bekommt deutlich mehr Motorleistung und auch eine bessere Batterie. Denn die hat eine Kapazität von 54 Kilowattstunden statt der 50 Kilowattstunden beim alten Basis-Modell. Neben den deutlich niedrigeren Preisen gibt’s im neuen Modelljahr des kleinen SUV auch ein kleines Facelift. Opel spricht von „noch mehr Würze – innen wie außen“. Es bleibt zwar bei dem Opel-Markengesicht „Vizor“, in das jetzt aber der neue Opel-Blitz integriert ist. Die LED-Leuchten an Front und Heck bestehen jetzt – wie beim Frontera – aus drei „Lichtblöcken“ anstelle einer Linie. Außerdem zieht sich eine von der Motorhaube bis zum Heck oberhalb der Seitenscheiben verlaufende schwarze Designlinie. Bei der Ausstattungsvariante „GS“ gibt es neben weiteren schwarzen Verkleidungen an Front und Heck zudem noch einen schwarzen Zierstreifen im unteren Bereich der Türen. Der komplette Verzicht auf Chrom-Elemente soll zudem die Ressourcen schonen, sagt Opel. Innen gibt es ein neues, unten abgeflachtes Lenkrad und neue Sitzbezüge, deren Stoffe einen Recycling-Anteil haben.