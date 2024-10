Opel senkt den Preis des Mokka Electric um fast 8.000 Euro

Der vollelektrische Mokka Electric ist nun ausschließlich mit dem 115 kW starken Elektromotor und 54-kWh-Akku erhältlich und kostet ab 36.740 Euro. Bisher lag der Basispreis bei 40.800 Euro in Kombination mit dem jetzt nicht mehr angebotenen 100-kW-Motor und 50-kWh-Akku. Der 115 kW starke Mokka Electric kostete bislang ab 44.720 Euro. Sprich: Mit dem 115-kW-Antrieb ist der Mokka Electric satte 7.980 Euro günstiger geworden. Im Vergleich zum bisherigen Basismodell mit 100 kW sind es 4.060 Euro Differenz.

Damit gehen die Preissenkungen bei Opel weiter. Erst einen Tag zuvor hatte die Rüsselsheimer Stellantis-Marke das Angebot des Corsa Electric überarbeitet. Bei dem technisch zum Mokka eng verwandten Kleinwagen sind die Preise über 4.600 Euro gesunken, der Corsa Electric startet nun bei 29.990 Euro. Anders als beim Mokka ist beim Corsa der 100-kW-Antrieb allerdings im Angebot geblieben, mit dem 115-kW-Antrieb ist der Corsa Electric ab 31.490 Euro erhältlich.

Mit gleichem Antrieb beträgt die Differenz zwischen Corsa Electric und Mokka Electric also 5.250 Euro. Mit der neuen Mokka-Preisliste wurde auch die Ausstattungs-Logik angepasst. Bisher gab es den 100-kW-Antrieb in den Varianten „Elegance“ und „GS“, der 115-kW-Antrieb war nur als „Ultimate“ erhältlich. Mit den jüngsten Modelljahrgängen führt Stellantis – auch bei Peugeot – nur noch zwei Ausstattgungslinien je Modell ein, die aber (sofern vorhanden) mit allen Antriebsversionen kombinierbar sind. Im Falle von Opel sind das die Ausstattungen „Edition“ und „GS“, und beim Mokka Electric gibt es mir nur noch einem E-Antrieb folglich nur zwei Varianten. Technische Änderungen gibt es keine, es bleibt also auch bei 100 kW maximaler Ladeleistung.

Anders als beim Corsa gibt es beim Mokka zum neuen Modelljahr auch ein kleines Facelift – Opel spricht von „noch mehr Würze – innen wie außen“. Es bleibt zwar bei dem Opel-Markengesicht „Vizor“, in das jetzt aber der neue Opel-Blitz integriert ist. Die LED-Leuchten an Front und Heck bestehen jetzt – wie beim Frontera – aus drei „Lichtblöcken“ anstelle einer Linie. Und bei jeder Variante zieht sich eine von der Motorhaube bis zum Heck oberhalb der Seitenscheiben verlaufende schwarze Designlinie. Beim „GS“ gibt es neben weiteren schwarzen Verkleidungen an Front und Heck noch einen schwarzen Zierstreifen im unteren Bereich der Türen. Der komplette Verzicht auf Chrom-Elemente soll zudem die Ressourcen schonen.

Mokka Electric Antrieb FWD Leistung 115 kW Drehmoment 260 Nm Beschleunigung 9,0 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h WLTP–Reichweite 403 km Batteriekapazität 54 kWh Ladeleistung DC 100 kW Ladezeit DC 10-80% 27 min Preis 36.740 Euro

Innen gibt es ein neues, unten abgeflachtes Lenkrad, neue Sitzbezüge (alle Stoffen haben einen Recycling-Anteil), eine geänderte Mittelkonsole und auch die Displays wurden angepasst. Bereits standardmäßig bietet der Opel-Bestseller nun ein zehn Zoll großes digitales Fahrerinfodisplay und einen ebenso großen Farb-Touchscreen – auf diesem läuft eine neue Version der Infotainment-Software.

„Unser Mokka ist ein Bestseller. Mutig, klar und unverwechselbar – ein Charaktertyp, der aus der Masse hervorsticht. Deshalb haben wir sein zeitgemäßes Design mit dem neuen Opel-Blitz und grafischen Elementen nur sanft weiter geschärft“, sagt Opel-CEO Florian Huettl. „Die größte Veränderung findet sich im Innenraum. Das Cockpit erscheint nun noch klarer und greift die Opel Vizor-Grafik der Fahrzeugfront auf. Dazu kommen Fahrer und Passagiere des neuen Mokka in den Genuss der nächsten Infotainment-Generation.“

