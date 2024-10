Opel Corsa Electric startet unter 30.000 Euro

Bei den Ausstattungsumfängen gibt es aber keine großen Unterschiede zwischen dem „alten“ Corsa Electric und dem „neuen“ Corsa Electric Edition. Die Rüsselsheimer haben also nicht an den Features gespart, um die Preissenkung von 4.660 Euro zu erreichen. Das sind 13,5 Prozent weniger als bisher.

Das Antriebs-Angebot hat sich mit der neuen Preisliste nicht geändert: Für die 29.990 Euro gibt es den altbekannten Elektroantrieb mit 100 kW Leistung in Kombination mit einer 50-kWh-Batterie. Mit dem 115-kW-Antrieb, der zugleich effizienter ist, kostet der Corsa Electric in der neuen Edition-Ausstattung 31.490 Euro, also glatte 1.500 Euro mehr. Da auch die Batterie minimal größer ist (51 statt 50 kWh laut Preisliste), kommt der 115-kW-Corsa auf eine WLTP-Reichweite von 405 Kilometer, während mit dem 100-kW-Antrieb nur 357 Kilometer im Datenblatt stehen.

Mit der neuen Ausstattungs-Logik passt Opel das Corsa-Angebot an die anderen Modelle an. Somit gibt es nun auch beim Corsa (Verbrenner und Elektro) über der Edition-Ausstattung noch die GS-Version. Im Falle des Corsa Electric kostet diese 31.885 Euro mit 100 kW und 33.385 Euro mit 115 kW Leistung. Neu ist auch, dass es die GS-Ausstattung mit beiden Motorisierungen gibt. Bisher war der 100-kW-Antrieb nur mit der einfachen und der 115-kW-Antrieb nur mit der höherwertigen GS-Ausstattung verfügbar. Somit gab es den stärkeren Antrieb erst zu Preisen ab 38.045 Euro. In der GS-Ausstattung ist der Preis ebenfalls um 4.660 Euro gesunken, mit der Edition-Ausstattung ist das 115-kW-Modell sogar 6.555 Euro günstiger zu haben als zuvor.

Corsa Electric 100 kW Corsa Electric 115 kW Antrieb FWD FWD Leistung 100 kW 115 kW Drehmoment 260 Nm 260 Nm Beschleunigung 8,7 s 8,1 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h 150 km/h WLTP–Reichweite 357 km 405 km Batteriekapazität 50 kWh 51 kWh Ladeleistung DC 100 kW 100 kW Ladezeit DC 10-80% 30 min 30 min Preis 29.990 Euro 31.490 Euro

In der neuen Preisliste nicht mehr enthalten ist das Sondermodell Corsa Electric YES, das bereits seit Februar ab 29.990 Euro angeboten wurde. Dafür wurde der 100-kW-Antrieb mit dem Look der GS-Version kombiniert. Künftig gibt es für diesen Preis also das Basismodell in der Standard-Farbe „Kristall-Silber“, mit Stoffsitzen und 16-Zoll-Alufelgen. Das große Aber: Selbst die teuerste GS-Version ist jetzt günstiger als das Basismodell bisher gekostet hat.

Eine Mitteilung von Opel zum neuen Angebot des Corsa Electric gibt es nicht, unsere Kollegen von „InsideEVs“ haben die Änderungen in der Preisliste entdeckt. Somit gibt es keine Begründung seitens der Stellantis-Marke, weshalb die Preise für alle Corsa-Electric-Versionen gesenkt wurden. Es gibt aber zwei naheliegende Erklärungen: Zum einen müssen fast alle Autobauer ihre Elektro-Marktanteile erhöhen, um die CO2-Flottenziele für 2025 zu erreichen – und das geht zum Beispiel über den Preis. Zum anderen hat VW (wohl aus ähnlichen Beweggründen) die Preise des ID.3 gesenkt. Den MEB-Stromer gibt es mit 52-kWh-Akku und 125 kW Leistung ebenfalls ab knapp unter 30.000 Euro, mit 150 kW und 59 kWh ab etwa 33.000 Euro. Obwohl er ähnlich teuer ist wie der Corsa Electric, ist der ID.3 als Kompaktmodell eine Klasse höher angesiedelt.

Modell Preis alt Preis neu Corsa Electric Edition 100 kW 34.650 Euro 29.990 Euro Corsa Electric GS 100 kW – 31.490 Euro Corsa Electric Edition 115 kW – 31.885 Euro Corsa Electric GS 115 kW 38.045 Euro 33.385 Euro

insideevs.de, opel.de (Preisliste als PDF)