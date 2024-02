Opel lanciert Sondermodell des Corsa Electric mit fast 5.000 Euro Nachlass

Regulär steht der Opel Corsa Electric ab 34.650 Euro im Konfigurator – das Sondermodell ist also 4.660 Euro günstiger, bietet aber einige sonst aufpreispflichtige Extras. Den genauen Preisvorteil nennt Opel aber nicht. Für 34.650 Euro gibt es das Basismodell in der Standard-Farbe „Kristall-Silber“, mit Stoffsitzen und 16-Zoll-Alufelgen – und dem altbekannten 100-kW-Antrieb mit der 50-kWh-Batterie. Der neue Stellantis-Antrieb mit 115 kW und 54-kWh-Akku gibt es im Corsa Electric GS Long Range (bis zu 404 Kilometer nach WLTP) ab 38.045 Euro.

Das Sondermodell Corsa Electric Yes bietet zwar den GS-Look, nutzt aber ebenfalls den alten Antrieb mit 100 kW/50kWh – in diesem Fall mit bis zu 357 Kilometern Norm-Reichweite. Neben Rekord Rot können die Kunden auch aus „weiteren aussagekräftigen Lackierungen wählen“. Es bleibt aber bei schwarz lackierten 16-Zoll-Alufelgen und vor allem im Innenraum bei den Sportsitzen in Stoff/Premium-Lederoptik mit roten Akzenten. Im Interieur sind die Akzente also immer rot, unabhängig von der Außenfarbe.

„Ist unser neues, exklusives Corsa-Sondermodell top ausgestattet? Wird es auf der Straße die Blicke auf sich ziehen? Und vor allem: Kann ich dabei mit viel Fahrspaß lokal emissionsfrei unterwegs sein? All diese Fragen beantwortet der neue ‚Corsa Electric Yes‘ mit einem klaren ‚Ja!‘“, sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger. „Mit dem zeitlich limitierten Sondermodell bringen wir unsere erfolgreiche Kampagne auf die Straße und zeigen so erneut, dass wir halten, was wir versprechen – mit vielen Vorteilen für unsere Kunden. Schnell zugreifen, lohnt sich also.“

Bild: Opel Bild: Opel Bild: Opel Bild: Opel

stellantis.com