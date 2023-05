Opel: Aus Corsa-e wird Corsa Electric

Opel hat seinen Kleinwagen-Klassiker Corsa überarbeitet. Das Facelift geht auch mit technischen Änderungen der Elektro-Version einher. Der Batterie-elektrische Corsa-e, den Opel jetzt Corsa Electric nennt, bekommt mehr Leistung und einen verbesserten Akku für mehr Reichweite – mit einer wichtigen Änderung zu den anderen Stellantis-Modellen.

Das Update auf die neue Antriebs-Generation ist von zahlreichen Stellantis-Modellen bekannt, etwa vom Corsa-Pendant Peugeot e-208 oder auch schon beim Opel mit dem Mokka Electric (früher: Mokka-e). Der 100 kW starke E-Motor von Vitesco Technologies wurde dort aussortiert und durch einen 115 kW starken E-Motor vom Joint Venture Stellantis-Nidec ersetzt, zudem wurde der 50 kWh große Akku mit einer neuen Zellgeneration auf 54 kWh vergrößert. Im neuen Corsa Electric schafft die neue 115-kW-Variante bis zu 402 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus.

Beim Corsa Electric gibt es aber eine Besonderheit: Der bisher für den Corsa-e angebotene 100-kW-Antrieb bleibt im Angebot, das 115-kW-Modell kommt als Option hinzu. Somit bietet Opel als erste Stellantis-Marke zwei Elektroantriebe für ein e-CMP-Modell an. Die WLTP-Reichweite der 100-kW-Version wird laut Opel auf bis zu 357 Kilometer verbessert.

Während bei den meisten Elektromodellen von Stellantis einfach der neue Antrieb eingeführt wurde, geht das Update beim Corsa mit einem kompletten Facelift einher. Die Optik des Kleinwagens wird dabei an die aktuelle Opel-Designsprache angepasst, die Scheinwerfer bilden zusammen mit einem neuen, schwarzen Element an der Front das markentypische „Opel Vizor“. Auch das Styling am Heck wurde überarbeitet. Für die Scheinwerfer gab es nicht nur einen neuen Look, sondern laut Opel wurde auch das blendfreie „Intelli-Lux LED Matrix“-Licht „noch besser und präziser“ – konkret gibt es künftig 14 statt acht ansteuerbare LED-Elemente.











Innen bietet der überarbeitete Corsa auf Wunsch ein volldigitales Cockpit, das auf der „Snapdragon Cockpit Plattform-Basis“ von Qualcomm aufbaut. Zudem ist ein bis zu zehn Zoll großer Touchscreen für das Infotainment erhältlich. Zudem gibt es etwa neue Sitzmuster und ein neues Lenkrad-Design.

Erste Auslieferungen des neuen Corsa sollen Ende dieses Jahres erfolgen. Preise nennt Opel noch nicht. Derzeit startet der Corsa-e mit 100-kW-Antrieb in der Ausstattung „Edition“ bei 34.650 Euro.

stellantis.com