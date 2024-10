Peugeot E-408 startet in Deutschland bei 46.600 Euro

Vorgestellt wurde der Peugeot E-408 bereits Anfang Oktober – doch damals waren die Preise noch unbekannt. Nun aber hat der französische Autohersteller den Schleier gelüftet: Die vollelektrische Variante des Peugeot 408 ist in der günstigsten Ausstattungsvariante in Deutschland ab 46.600 Euro erhältlich. Diese Variante nennt sich “Allure”. Für jene 46.600 Euro gibt es ab Werk zum Beispiel LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Alufelgen, ein zehn Zoll großes Cockpit-Display, ein „Connected Navigationssystem“ mit Routenplaner, eine kabellose Smartphone-Anbindung, Sitzheizung vorne, ein Multifunktionslenkrad, eine 180-Grad-Rückfahrkamera, eine Einparkhilfe sowie eine Wärmepumpe. Preislich darüber rangiert die Ausstattung „GT“, die zusätzlich Matrix-LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorne, Alu-Elemente im Interieur, eine Ambientebeleuchtung sowie eine elektrische Heckklappe bietet. Diese Variante ist ab 50.210 Euro bestellbar. Doch was bekommt man noch für sein Geld? Der E-408 ist 4 Meter 69 lang und hat einen Radstand von 2 Meter 79. Er kommt mit eingeklappten Spiegeln auf eine Breite von 1 Meter 85 und ist 1 Meter 49 hoch. Der Kofferraum hat ein Fassungsvolumen von 471 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 1.545 Liter. Zu den technischen Daten: Der Elektromotor verspricht eine Leistung von 157 Kilowatt, die Batterie kann rund 58 Kilowattstunden speichern. Der Akku setzt sich aus 18 Modulen zusammen und basiert auf einer NMC-Zellchemie. 453 Kilometer weit soll das Auto mit einer Akkuladung fahren können. Die Ladeleistung des E-408 gibt Peugeot mit 11 kW an der heimischen Wallbox sowie mit 120 kW am Schnelllader an.