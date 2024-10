Peugeot E-408 ab 46.600 Euro bestellbar

Für jene 46.600 Euro gibt es ab Werk etwa LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Alufelgen, ein zehn Zoll großes Cockpit-Display, ein „Connected Navigationssystem“ mit Routenplaner, eine kabellose Smartphone-Anbindung, Sitzheizung vorne, ein Multifunktionslenkrad, eine 180-Grad-Rückfahrkamera, eine Einparkhilfe sowie eine Wärmepumpe. Darüber rangiert die Ausstattung „GT“, die zusätzlich Matrix-LED-Scheinwerfer, Parksensoren vorne, Alu-Elemente im Interieur, eine Ambietebeleuchtung sowie eine elektrische Heckklappe bietet. Der E-408 GT ist ab 50.210 Euro bestellbar

Vorgestellt hatte die französische Stellantis-Marke den elektrischen Crossover Anfang Oktober – also noch vor der Neuheiten-Flut des Pariser Autosalons. Bei der 408-Baureihe handelt es sich um eine eine Fließheck-Limousine mit SUV-Elementen, die es bereits als Mildhybrid und Plug-in-Hybrid gibt. Der anfangs angebotene, reine Verbrenner ist nicht mehr im Verkauf.

Übrigens: Mit der neuen Preisliste zum Bestellstart des E-408 gibt es auch eine Änderung bei m 408 Plug-in-Hybrid 225 e-EAT8: Dieser ist nicht mehr ausschließlich als GT, sondern auch in der Allure-Version bestellbar – zu Preisen ab 47.600 Euro. Der GT kostet hier weiterhin 51.800 Euro. Das heißt auch, dass die BEV-Version in beiden Ausstattungen günstiger ist als der Plug-in-Hybrid – und nicht mehr die teuerste Antriebsoption darstellt.

Der E-408 basiert nicht auf der neuen STLA Medium, sonder noch auf der alten EMP2-Plattform – die teilelektrifizierten Versionen gibt es schon seit 2022. Dennoch hat die EMP2 für den E-408 einige Upgrades erhalten. So kommt nicht der übliche 115-kW-Motor zum Einsatz, sondern ein Antrieb mit 157 kW, was der Leistung der beiden schon auf der STLA Medium aufbauenden Stromern E-3008 und E-5008 entspricht. Neben 157 kW Leistung bietet das Aggregat 345 Nm Drehmoment. Gebaut wird der Motor vom Joint Venture Stellantis-Nidec. Das Getriebe liefert Stellantis aus Valenciennes zu.

Peugeot E-408 Antrieb FWD Leistung 157 kW Drehmoment 345 Nm Beschleunigung x,y s Höchstgeschwindigkeit – km/h WLTP–Reichweite 453 km Batteriekapazität 58,2 kWh Ladeleistung DC 120 kW Ladezeit DC 20-80% „etwas mehr als 30 Minuten“ Preis 46.600 Euro

Auch die Batterie ist neu, hier wurde bei der EMP2 zuletzt eine 54-kWh-Batterie verbaut – etwa im Peugeot E-308. Im E-408 gibt Peugeot den Energiegehalt mit 58,2 kWh netto an, die Reichweite mit 453 Kilometern. Dabei setzt sich der Akku aus 18 Modulen zusammen und basiert auf einer NMC-Zellchemie (80 Prozent Nickel, 10 Prozent Mangan, 10 Prozent Kobalt). Geladen wird mit 11 kW AC und maximal 120 kW DC – also 20 kW mehr als beim 54-kWh-Akku. Der Ladevorgang von 20 auf 80 Prozent soll „etwas mehr als 30 Minuten“ dauern, so Peugeot. Das erschwert die Vergleichbarkeit mit anderen Modellen, da üblicherweise die Ladedauer von zehn auf 80 Prozent angegeben wird. Das sind für einen 2024 gelaunchten Stromer eher mittelmäßige Werte.

Der E-408 ist 4,69 Meter lang bei 2,79 Meter Radstand, kommt mit eingeklappten Spiegeln auf eine Breite von 1,85 Metern und ist 1,49 Meter hoch. In der Standard-Sitzkonfiguration passen 471 Liter in den Kofferraum, bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 1.545 Liter.

stellantis.com