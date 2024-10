Warum Tibber E-Auto-Kund:innen drei Jahre die Gebühr schenkt

„Strom wird in Zukunft nicht grüner, sondern auch immer günstiger“, sagt Tibber-Deutschlandchef Merlin Lauenburg. Um diese These zu unterstreichen, hat der digitale Ökostromanbieter nun einen radikalen Schritt angekündigt: Für Kund:innen, die zwischen dem 15. Oktober und dem 30. Dezember 2024 einen Vertrag abschließen und ein E-Auto, eine PV-Anlage oder beides besitzen, entfällt für drei Jahre die monatliche Tibber-Gebühr von 5,99 Euro.

Damit zahlen diese Kund:innen lediglich den aktuellen Börsenstrompreis, Steuern, Abgaben sowie sonstige Beschaffungskosten wie Ökostromzertifikate. Zusätzlich sollen alle Kund:innen schnellstmöglich mit einem Smart Meter ausgestattet werden. Über einen Smart Meter können Elektroautobesitzer:innen ihr E-Auto automatisch mit einer Wallbox immer dann laden, wenn der Strom an der Börse besonders günstig ist. Das ist in der Regel dann der Fall, wenn besonders viel günstiger Strom aus Sonne und Wind im Netz und die Nachfrage gering ist. Wer günstiger lädt, lädt in der Regel auch grüner – und bringt damit die Energiewende voran.

„Elektroautos und Photovoltaikanlagen sind die Zukunft der Energieerzeugung – intelligent gesteuert sorgen sie für ausgeglichene Netze und machen Strom für alle grüner und günstiger“, sagt Tibbers Deutschland-Chef Merlin Lauenburg.

In Norwegen, Schweden und den Niederlanden können Kund:innen mit sogenannten Grid Rewards bereits Geld verdienen: Die Netzbetreiber belohnen Fahrer:innen von Elektroautos finanziell, wenn sie sich netzdienlich verhalten – also das Auto laden, wenn die Netze wenig ausgelastet sind, und nicht laden, wenn eine Überlastung droht. Dafür fehlen in Deutschland noch flächendeckend Smart Meter.

Das Geld aus den Grid Rewards teilt Tibber mit seinen Kund:innen. Das lohnt sich besonders für alle Stromkund:innen mit verschiebbaren Lasten wie E-Autos und Stromspeichern oder PV-Anlagen auf dem Dach. „Haushalte, die sich netzdienlich verhalten, sind die Stromkund:innen der Zukunft. Mit unserem Angebot wollen wir sie schon heute gewinnen.“

Wichtig ist, dass das Elektroauto morgens um acht Uhr vollgeladen für die Fahrt zur Arbeit oder zum Kindergarten bereitsteht. „Ob es nachts um 4 geladen wurde, wenn die Nachfrage gering ist und viel Windstrom zur Verfügung steht, oder um 18 Uhr, wenn der Strombedarf oft am höchsten ist, merkt der Kunde oder die Kundin nicht – außer an der Stromrechnung“, so der Tibber-Deutschlandchef. „Wenn wir Strom neu denken – smart, digital, netzdienlich – dann steuern wir auf ein Zeitalter günstiger und grüner Energie für alle zu.“

Der Trend zu immer günstigerem Strom ist bereits heute spürbar: Nach einem kurzen Schock durch den Anstieg der Gaspreise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine kennen die Preise an der Strombörse langfristig nur eine Richtung: nach unten.

Auch die Zahl der Stunden mit negativen Preisen, weil mehr Strom aus Sonne und Wind im Netz ist, als abgenommen wird, steigt von Jahr zu Jahr. 2023 lag der gehandelte Strompreis in Deutschland insgesamt 301 Stunden im negativen Bereich. In diesem Jahr waren es bis Ende September bereits 413 Stunden. Wer jetzt einen Stromvertrag bei Tibber abschließt und einen Smart Meter bestellt, kann davon direkt profitieren – ohne Tibber-Gebühr so günstig wie noch nie.