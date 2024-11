Ruanda: Kigali schafft benzinbetriebene Motorräder ab

Etwa 20 Prozent aller Fahrten in Ruandas Hauptstadt entfallen auf benzinbetriebene Motorradtaxis, die damit erheblich zur Umweltverschmutzung und zu den Treibhausgasemissionen beitragen. Um eine sauberere Umwelt zu fördern, hat die ruandische Regierung angekündigt, ab Januar 2025 keine benzinbetriebenen Motorräder mehr für den öffentlichen Verkehr zuzulassen. Von diesem Zeitpunkt an können nur noch Elektromotorräder neu zugelassen werden.

Die Politik steht im Einklang mit dem Ziel der Regierung, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 38 Prozent zu senken. Seit 2021 arbeitet sie gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) an Maßnahmen, die die Abschaffung von benzinbetriebenen Motorrädern erleichtern sollen, um die Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung im Land zu verringern. Infrastrukturminister Jimmy Gasore sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass „der Markt und die Infrastruktur von Kigali für E-Motorräder ausreichend entwickelt sind, um diesen Übergang zu unterstützen“. Obwohl neue benzinbetriebene Motorräder nach Inkrafttreten der Richtlinie nicht mehr für den kommerziellen Gebrauch zugelassen werden können, werden bereits zugelassene Fahrzeuge weiterhin in der Stadt verkehren.

Ruanda hat bereits Elektrobusse in das öffentliche Verkehrssystem der Hauptstadt aufgenommen. Der Schwerpunkt liegt nun auf Motorrädern. Das Ministerium für Infrastruktur schätzt, dass im Land etwa 110.000 Motorräder im Einsatz sind, von denen 70.000 gewerblich für den Taxibetrieb eingesetzt werden und 30.000 auf den Straßen Kigalis verkehren. Aus diesem Grund gibt die ruandische Regierung jährlich etwa 23 Milliarden ruandische Francs (etwa 15,8 Millionen Euro) für Kraftstoffimporte aus. Die Konzentration auf Elektromotorräder wird die Kraftstoffimportkosten auf etwa 14 Milliarden ruandische Francs (etwa 9,6 Millionen Euro) senken. Juliet Kabera, Generaldirektorin der ruandischen Umweltbehörde (REMA), erklärte gegenüber dem „Kigali Journal“, dass die neue Politik „potenzielle Kosteneinsparungen und Umweltvorteile“ mit sich bringe.

Damit die Bürger Ruandas problemlos auf Elektromotorräder umsteigen können, hat die Regierung verschiedene Subventionen und Anreize eingeführt, darunter ermäßigte Strompreise für Ladestationen und Steuererleichterungen für Unternehmen, die Batterien und Elektrofahrzeuge herstellen. Weitere Anreize sind der zollfreie Import von Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Während die Politik darauf abzielt, die Einfuhr von benzinbetriebenen Motorrädern zu unterbinden, wird sie die Investitionen in die lokale Elektromobilitätsindustrie verstärken, da mehrere Unternehmen Interesse an diesem Sektor bekundet haben. So begrüßte Eve Kayiranga, Geschäftsführerin von SAFI Universal Link, einem von mehreren ruandischen Unternehmen, die Elektromotorräder verkaufen, die Ankündigung. „Diese Politik trägt nicht nur zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen bei, sondern zeigt auch die Fortschritte, die beim Aufbau einer unterstützenden Infrastruktur für die Elektromobilität in Ruanda gemacht wurden“, erklärte sie gegenüber der lokalen Nachrichtenagentur Barron’s.

Die politischen Entscheidungsträger gehen davon aus, dass die Maßnahme die städtischen Emissionen reduzieren und gleichzeitig Arbeitsplätze im Bereich der Wartung von Elektrofahrzeugen und der Ladeinfrastruktur schaffen wird. Während Kigali auf eine neue Ära der Elektromobilität wartet, arbeitet die ruandische Regierung eng mit den Beteiligten zusammen. Während die Richtlinie im nächsten Jahr in Kraft treten wird, liegt der Schwerpunkt jetzt auf Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um Motorradbesitzer und -betreiber zu ermutigen, den Wechsel zu vollziehen und die verfügbaren Subventionen in Anspruch zu nehmen.

kigalijournal.com, businessday.ng, barrons.com

Dieser Artikel von Abdulwaliy Oyekunle ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.