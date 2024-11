Martinet beerbt Cole als Präsident und CEO von Hyundai Motor Europe

Xavier Martinet verfügt laut seinem neuen Arbeitgeber über mehr als 27 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche mit Stationen in Europa und den Vereinigten Staaten. Er begann 1997 bei Renault als Sales & Marketing Assistant und war über weitere Positionen bei Renault und Dacia zuletzt als Senior Vice President, Commercial Services & Senior Vice President, für die Marke Dacia tätig. Er selbst äußert sich zu seinem neuen Wechsel wie folgt: „Ich freue mich, zu Hyundai Motor zu kommen […] und fühle mich geehrt, die großartigen Teams bei Hyundai Motor Europe leiten zu dürfen. Ich werde mich bemühen, das nachhaltige Wachstum weiter zu fördern und mit der Unterstützung unserer Händler und Importeure eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit zu erreichen.“



Martinet wird die Nachfolge von Cole antreten, der Hyundais Europa-Geschäft seit Juli 2020 als Präsident und CEO leitet – nachdem er zuvor zwei Jahre als Präsident von Kia America, mehr als fünf Jahre als Chief Operating Officer von Kia Europe und drei Jahre als Geschäftsführer von Kia UK beschäftigt war. „Michael Cole hat in seinen 15 Jahren bei der Hyundai Motor Group einen wichtigen Beitrag geleistet. Wir alle sind Michael Cole für seine hervorragende Führungsarbeit dankbar, mit der er das Wachstum von Hyundai in ganz Europa vorangetrieben hat“, honoriert Jose Munoz, Präsident und Global Chief Operating Officer der Hyundai Motor Company, die Arbeit des scheidenden HME-Präsidenten.

Munoz begrüßt im gleichen Atemzug Martinet im Unternehmens: „Wir freuen uns, dass wir jemanden mit Xaviers umfassender europäischer Erfahrung und bewährter Führungsqualitäten für das Hyundai-Team gewinnen konnten. Wir freuen uns darauf, Xavier willkommen zu heißen.

Auch der scheidende Präsident kommt zu Wort: „Nach mehr als 40 Jahren in der Automobilindustrie ist es nun an der Zeit, nach Großbritannien zurückzukehren, um bei meiner Familie zu sein und das Leben außerhalb der Arbeit zu genießen. Ich hatte das unglaubliche Glück, eine Karriere in einer so dynamischen Branche zu machen und in den letzten 15 Jahren bei der Hyundai Motor Group zu arbeiten […].“

hyundai.news