E-Motorrad im Stil von „Zurück in die Zukunft“

DAB Motors, obwohl eigentlich auf Custombike-Umbauten mit Verbrennungsmotor spezialisiert, hatte bereits 2021 mit dem Concept E einen Ausblick auf ein kleines Elektromotorrad gegeben – seit April 2024 ist die DAB 1α auch erhältlich. Anstatt des üblichen Schwarz-Weiß-Looks hat DAB Motors jetzt ein Einzelstück vorgestellt, das an den legendären DMC-12 erinnert.

Sprich: Neben der stählernen Verkleidung mit so mancher Abnutzungs-Erscheinung (wie beim Original) gibt es auch allerhand Details, die an das ikonische Film-Auto erinnern – etwa im Cockpit des Elektro-Motorrads. Hier konnte DAB Motors sein Knowhow aus den Custombike-Umbauten voll ausspielen. Dazu passt auch das Nummernschild „OUTTATIME“ und die Höchstgeschwindigkeit von 88 mph (141 km/h) – also genau jene Geschwindigkeit, die im Film für Zeitreisen nötig ist.

Bild: DAB Motors

