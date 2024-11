Indischer Roller-Vermieter Zypp bestellt 40.000 E-Roller bei Odysse

Mit der Investition in unbekannter Höhe will Zypp Electric die landesweite Expansion von Odysse unterstützen, so dass Odysse seine Produktionskapazitäten sowie sein Händlernetz ausbauen kann. Im Rahmen des Investments bestellt Zypp Electric zudem 40.000 Elektro-Roller bei Odysse Eletric, die in den nächsten drei Jahren ausgeliefert werden sollen.

Nemin Vora, CEO von Odysse Electric, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: „Diese strategische Zusammenarbeit mit Zypp Electric ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Deren Fachwissen im Bereich der Flottenelektrifizierung und Verständnis des Marktes für Elektrofahrzeuge wird uns helfen, unsere Pläne für ein landesweites Wachstum zu beschleunigen. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer Vision, nachhaltigen Transport zu fördern und die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu befriedigen.“

Akash Gupta, Mitbegründer und CEO von Zypp Electric, hob die Pläne seines Unternehmens hervor, in den nächsten zwei bis drei Jahren 200.000 Elektrofahrzeuge als Teil seiner Bemühungen zur Dekarbonisierung der letzten Meile einzusetzen. Er wies darauf hin, dass die Investition in Odysse Electric mit den Grundsätzen von Zypp Electric übereinstimmt, da die Marke ein Engagement für Qualität und die Fähigkeit, kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen, demonstriert.

Zypp Electric wurde 2017 gegründet und ist eine technologiegestützte „EV as a Service“-Plattform. Ziel des Unternehmens ist es, die Logistik auf der letzten Meile nachhaltig und emissionsfrei zu gestalten. Das Geschäftsmodell von Zypp Electric besteht darin, kohlenstofffreie Zustellungen auf der letzten Meile für lokale Händler bis hin zu E-Commerce-Giganten und Zustellern zu ermöglichen und dadurch die Zustellkosten und die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Die hauseigene Technologie verfolgt die Batterien, die an den Zypp-Tauschstationen ausgetauscht werden können.

Odysse Electric wurde 2020 gegründet und bietet eine breite Palette von elektrischen Rollern und Motorrädern an. So zeichnet sich beispielsweise der Hochgeschwindigkeits-Elektroroller Hawk Li durch einen Geschwindigkeitsregler, ein integriertes Musiksystem und eine tragbare Batterie aus. Odysse bietet aber auch Elektroroller für niedrige Geschwindigkeiten an, wie den E2Go Lite, E2Go+ und E2GO Graphene, die über Funktionen wie tragbare Batterien, und USB-Ladestationen verfügen.

