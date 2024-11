Weltpremiere des Cadillac Vistiq: Elektro-SUV mit sieben Sitzen

Cadillac erfüllt uns einen sehnlichen Wunsch – und bringt ein weiteres Elektro-SUV auf den Weltmarkt. Das Elektroauto hört auf den Namen Vistiq und soll schon bald in die Serienproduktion gehen. Die US-Automarke von General Motors siedelt den neuen Stromer zwischen dem riesigen Escalade IQ und dem kompakteren Lyriq an. Um die Größen besser zu verstehen, hier kurz die Längenangabe: Der Vistiq ist mit 5 Meter 20 rund einen halben Meter kürzer als der Escalade IQ. Wie sein großer Bruder verfügt der Vistiq aber über eine nach hinten gezogene Windschutzscheibe und einen „Black Crystal Shield“-Kühlergrill. Technisch ist der Vistiq mit zwei Elektromotoren ausgestattet, die zusammen einen Allradantrieb ergeben. Die Systemleistung liegt bei 459 kW. Für den Sprint von null auf 60 Meilen pro Stunde, also annähernd 100 km/h, verspricht Cadillac eine Zeit von 3,7 Sekunden. Das maximale Drehmoment liegt bei 880 Newtonmetern. Die Batterie des Vistiq kann 102 Kilowattstunden speichern und soll dem elektrischen Riesen zu einer Reichweite von 300 Meilen verhelfen. Das sind umgerechnet etwa 480 Kilometer. Für ein modernes Elektroauto Baujahr 2025 klingt das etwas dürftig. Auch bei der Ladeleistung lässt der Vistiq Top-Werte vermissen: An einem HPC-Lader kann das Elektro-SUV nur mit einer Leistung von 190 kW Strom zapfen. Innerhalb von zehn Minuten können deshalb auch nur 127 Kilometer an Reichweite nachgeladen werden. Mit einem entsprechenden Adapter kann das Fahrzeug in den USA immerhin auch an den Superchargern von Tesla aufgeladen werden. Mit dem vollelektrischen Vistiq will Cadillac ein „luxuriöses SUV mit drei Sitzreihen“ bieten, welches „das Versprechen der Marke in Bezug auf Leistung, Handwerkskunst und Technologie einlöst“, so die Eigenwerbung.