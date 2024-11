Cadillac präsentiert Vistiq, ein E-SUV mit drei Sitzreihen

Ausgestattet ist der Vistiq mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb. Die Systemleistung liegt bei 459 kW. Für den Sprint von null auf 60 Meilen pro Stunde (96,6 km/h) verspricht Cadillac eine Zeit von 3,7 Sekunden. Das maximale Drehmoment liegt bei 880 Newtonmetern.

Die Batterie des Vistiq ist 102 kWh groß, die Reichweite soll 300 Meilen (ca. 480 Kilometer) betragen. Für ein modernes Elektroauto Baujahr 2025 klingt das etwas dürftig. Die Peak-Ladeleistung gibt Cadillac mit 190 kW an, nennt aber keine Ladezeit von zehn auf 80 Prozent Ladestand. Es kann also nicht abgeschätzt werden, wie die Ladekurve des Vistiq aussehen wird. Nur einen Hinweis gibt die GM-Marke: Das Auto soll in zehn Minuten Strom für 79 Meilen oder 127 Kilometer nachladen können. Klar ist zudem: Mit einem entsprechenden NACS-Adapter kann das Fahrzeug in den USA auch an den Superchargern von Tesla aufgeladen werden.

Wo wir gerade beim Thema Batterie sind – der Cadillac Vistiq kann auch als Notfall-Stromaggregat fürs Eigenheim genutzt werden: Er ist mit der bidirektionalen Ladefunktion Vehicle-to-Home (V2H) ausgestattet, die in Verbindung mit dem gesondert erhältlichen GM Energy V2H Bundle die Übertragung von Strom aus dem Fahrzeug in ein entsprechend ausgestattetes Haus ermöglicht.

„Von Anfang an war es das Ziel unseres Teams, ein dreireihiges SUV zu entwickeln, das aufregende Leistung und intuitive Technologie bietet, verpackt in die ikonische Designsprache der Marke“, so Jeff MacDonald, North American Chief Engineer, Cadillac Vistiq. „Der Vistiq ist kühn, aber raffiniert und bietet ein komfortables Fahrverhalten, während er sich wie ein viel kleineres Fahrzeug fährt und ein Gefühl von isolierter Präzision vermittelt.“

Der Vistiq ist mit 5,20 Metern rund einen halben Meter kürzer als der Escalade IQ. Wie sein großer Bruder verfügt der Vistiq über eine nach hinten gezogene Windschutzscheibe und einen „Black Crystal Shield“-Kühlergrill. „Vistiq setzt die Cadillac EV-Identität fort, einschließlich unserer charakteristischen vertikalen Leuchten vorne und hinten, dem beleuchteten Nadelstreifen-Kühlergrill, einem hochauflösenden LED-Bildschirm mit einer Diagonale von 33 Zoll und den verfügbaren 23-Zoll-Rädern“, sagt Bryan Nesbitt, Executive Director, Global Cadillac Design.

Die Produktion des Vistiq soll Anfang 2025 in der GM-Fabrik in Spring Hill im US-Bundesstaat Tennessee beginnen. Das Modell soll weltweit verkauft werden. Der Starttermin für Deutschland und die Preise hierzulande sind noch nicht bekannt. Für die USA nennt Cadillac einen Startpreis von 78.790 US-Dollar.

Unterdessen hat Cadillac auch bekanntgegeben, dass es von seinem kompakteren E-SUV Lyriq künftig auch eine Performance-Version der Submarke V anbieten will. Der Lyriq-V, der Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommt, soll das Leistungsprofil der V-Serie laut dem Unternehmen auf ein neues Niveau heben. Er soll in ausgewählten Märkten sowohl mit Links- als auch mit Rechtslenkung angeboten werden, darunter in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Technische Details des Lyriq-V und den Preis hat Cadillac aber noch nicht verraten.

cadillac.com (Pressemitteilung Vistiq), cadillac.com (Produktseite Vistiq), cadillac.com (Lyriq-V)