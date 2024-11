GAC stellt Kompaktstromer Aion UT vor

Der chinesische Autobauer GAC hat gerade erst angekündigt, sein E-SUV Aion V zum Debütstromer für Europa zu machen. In China präsentiert die Marke Aion derweil schon ihren dritten Stromer, der international unter dem Namen Aion UT auftritt. In China wird das nun auf der Auto Guangzhou vorgestellte E-Auto dagegen auf den Namen „Yingwulong“ hören.

Informationen zu den technischen Daten des Modells sind noch rar. Bekannt ist bisher nur, dass der Aion UT einen 100 kW starken Elektromotor beherbergen wird und bis zu 150 km/h schnell werden kann. Als Energiespeicher wird der Kompaktstromer eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie der zu GAC gehörenden Firma Yinpai Battery Technology an Bord haben. Zum Energiegehalt gibt es aber noch keine Angaben. Als Maße des Autos gibt GAC 4.270 x 1.850 x 1.575 mm und einen Radstand von 2.750 mm an. Die Überhänge sind also klein gehalten.

Optisch fällt darüber hinaus das abgerundete Design und das ab der A-Säule hochgezogene, farblich abgesetzte Dach auf. Auch die C-Säule ist in der Farbe des Dachs gehalten, sodass sich in der Seitenperspektive eine klare Abgrenzung entlang der Fensterlinie ergibt. Die Frontpartie des Aion UT ist geschlossen. Eine Vielzahl von Felgendesigns und Farboptionen soll weiter für Individualität sorgen.

Im Cockpit des neuen Kompaktstromers fallen ferner ein zentraler 14,6-Zoll-Touchscreen und ein digitales 8,8-Zoll-Kombiinstrument auf. Zu den Hightech-Features zählt unter anderem eine KI-Sprachsteuerung.

