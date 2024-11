Die intelligente Wallbox ghostONE: smarte Features – einfach erklärt

Das sind die Vorteile für Sie und Ihre Kunden:



Solarstrom optimal nutzen

Wer eigenen PV-Strom zum Laden des E-Autos nutzt, spart Kosten und entlastet das Stromnetz. ghostONE lädt auch dann weiter, wenn die Sonne schwach ist. Entweder durch 1/3-Phasenumschaltung oder unterbrechungsfrei dank Kommunikationsnorm ISO 15118.

Reduzierte Netzentgelte

Netzbetreiber dürfen bei drohender Netzüberlastung eine Wallbox auf 4,2 kW dimmen (§ 14a EnWG). ghostONE setzt diese Regelung per EEBUS-Kommunikation und Steuerbox um. Das ist nicht nur gut für die Netze – wer dimmt, wird auch finanziell belohnt.

Sicherheit für den Hausanschluss

Die ghostONE sichert durch ein dynamisches Lastmanagement (Mini-HEMS) den Hausanschluss. Der Stromverbrauch wird dabei intelligent unter den Verbrauchsgeräten verteilt.

Sparen mit dynamischen Tarifen

Nutzen lassen sich dynamische Stromtarife bequem mit ghostONE. Sie ist mit Cloud-Systemen der Energieversorger vernetzt und wählt die günstigste Zeit ganz alleine aus.

Vernetzung im Smart Home

ghostONE spricht über EEBUS mit PV-Anlage, Wärmepumpe und Home Energy Management-System. Das ermöglicht eine optimierte Nutzung des PV-Stroms. Die Smart-Home-Einbindung ist auch über Modbus/TCP und REST möglich.

Sichere Autorisierung

Wallboxen, die im Freien oder auf Firmenparkplätzen installiert sind, müssen vor Fremdzugriff gesichert werden. Die ghostONE bietet dafür mehrere Optionen.

RFID: Familie oder Nachbarn erhalten einen eigenen Chip zum Laden. Für andere bleibt die Wallbox verschlossen.

Familie oder Nachbarn erhalten einen eigenen Chip zum Laden. Für andere bleibt die Wallbox verschlossen. Autocharge: Wallbox und Fahrzeug erkennen sich dank ISO 15118 nach dem Einstecken automatisch.

Wallbox und Fahrzeug erkennen sich dank ISO 15118 nach dem Einstecken automatisch. Plug and Charge: Die verschlüsselte Kommunikation sichert die Abrechnung an öffentlichen Ladepunkten.

Einfache Abrechnung

Für das Laden des Dienstwagens zu Hause oder das öffentliche Laden auf Firmenparkplätzen ist ein Zähler gemäß MID bzw. Eichrecht erforderlich. Beide Varianten stellen wir bereit. Das OCPP-Protokoll verbindet ghostONE mit vielen Abrechnungs-Backends.

Offline-Bedienung

Die ghostONE WebApp lässt sich auch offline nutzen, um Informationen abzurufen und Updates einzuspielen. ghostONE hat zudem einen Wi-Fi Access Point für Over-the-Air-Updates des E-Autos.

Extras: Die ghostONE lässt sich sehr einfach installieren über einen lokalen Hotspot. Ein Web-Login ist nicht nötig. ghostONE ist geschützt vor Hackern. Wir setzen die neuen europäischen IT-Sicherheitsanforderungen (RED) vollständig um. Die ghostONE hat ein robustes Design. Sie erfüllt Automotive-Standards und wurde erfolgreich u.a. gegen Kälte, Wasser oder Vandalismus getestet.

Mit ghostONE bieten Sie Ihren Kunden eine Wallbox, die das Laden auf eine neue Ebene hebt!

