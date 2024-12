Mazda MX-5 wird dank Umrüst-Kit zum Elektro-Sportwagen

Möglich macht’s Electrogenic, ein britisches Unternehmen, das sich auf Umrüst-Kits für Verbrenner spezialisiert hat. Unter anderem hat Electrogenic schon für ältere Land Rover, Jaguar und Porsche Umrüst-Kits entwickelt und auf den Markt gebracht. Jüngster Streich war ein Elektro-Fertigpaket für den DeLorean DMC-12, das Kult-Auto aus „Zurück in die Zukunft“.

Nun rückt also der Mazda MX-5 in den Fokus, konkret die Version Mk1 MX-5/Miatas. Die Experten von Electrogenic haben den elektrischen Antriebsstrang so konzipiert, dass er in die bestehende Struktur des MX-5 passt. Das Kit soll 120 kW Leistung und gut 150 Meilen (umgerechnet 240 Kilometer) Reichweite unter realen Bedingungen ermöglichen. Die Batterie kommt auf 42 kWh Kapazität. Dabei wiegt der zum E-Auto umgerüstete Mazda MX-5 laut den Briten nur 100 Kilogramm mehr als das Verbrenner-Original, nämlich etwa 1.100 Kilo.

Die Batteriepacks finden sich in der umgerüsteten Version unter der Motorhaube anstelle des Verbrennungsmotors und im Heck anstelle des Kraftstofftanks. Der Kofferraum selbst bleibt unangetastet. Die Entwickler des Kits haben ferner darauf geachtet, den Schwerpunkt des Fahrzeugs so niedrig wie möglich zu halten, um das direkte Handling des MX-5 zu bewahren. Außerdem an Bord: eine spezielle Software, ohne die die neuen Komponenten nicht in das Gesamtsystem integrierbar wären.

Das Kit kann nun über Electrogenics Netzwerk von Einbaupartnern bezogen werden. Steve Drummond, CEO von Electrogenic, kommentiert: „Wir freuen uns, die neueste Ergänzung zu unserem weltweit führenden Angebot an Plug-and-Play-EV-Umrüstungssätzen vorstellen zu können. Wir waren schon lange von dem Konzept eines leichten, gut ausbalancierten, elektrifizierten modernen Klassikers mit Hinterradantrieb fasziniert, der den Nervenkitzel der alten Schule bietet.“ Es sei aufregend, den MX-5-Fans die Möglichkeit zu geben, einen der beliebtesten Sportwagen der Geschichte zu elektrifizieren.



