Unter 25.000 Euro: Fiat Grande Panda ab sofort in Deutschland bestellbar

Es hat sich schon fast zum Mantra entwickelt: Damit Elektroautos ein noch größeres Publikum ansprechen, müssen mehr erschwingliche Modelle auf den Markt, die unter 30.000 Euro kosten oder gar noch deutlich weniger. Nun macht die Stellantis-Marke Fiat einen weiteren Vorstoß in dieses Preissegment: Der Fiat Grande Panda kann ab sofort in Deutschland bestellt werden – und zwar zum Startpreis von 24.990 Euro. Damit ist der Fiat zwar etwas teurer als sein Schwestermodell Citroën ë-C3, den es im Basismodell ab 23.300 Euro gibt. Aber auch der Preis des Fiat Grande Panda kann sich sehen lassen: Dabei lehnt sich der Fiat nicht nur beim Namen, sondern auch beim Design an den kultigen Kleinwagen aus den 80er Jahren an. Die Technik hingegen ist neu: Der im Sommer vorgestellte Grande Panda basiert wie auch der Citroën ë-C3 auf der Plattform CMP Smart Car. Der Antrieb ist vor allem aufs tägliche Fahren ausgelegt: So leistet der Elektromotor nur 83 Kilowatt und die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwas dürftige 132 km/h. Und für die Beschleunigung auf Tempo hundert braucht das Auto länger als ein Weltklasse-Sprinter auf 100 Metern – nämlich 11 Sekunden. Der 44 Kilowattstunden große LFP-Akku soll dafür aber eine Reichweite von voraussichtlich rund 320 Kilometern bieten. Für tägliches Berufspendeln auf kurzer oder mittlerer Distanz im Alltag sind das ausreichende Werte. Das Schnellladen ist mit bis zu 100 Kilowatt möglich, die Standard-Ladezeit von zehn auf 80 Prozent gibt Fiat beim Schnellladen mit 33 Minuten an. Interessant: Fiat bietet für den Grande Panda optional ein integriertes Kabel für das AC-Laden an. Das aufrollbare Kabel ist in einem speziellen Fach unter der Motorhaube versteckt und fest mit dem Fahrzeug verbunden – es muss nur noch an der AC-Ladesäule eingesteckt werden.