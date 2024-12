Erste Details zu BYDs neuer Blade-Batterie durchgesickert

Wie das Portal CarNewsChina unter Berufung auf eine interne Quelle schreibt, arbeitet BYD an zwei Varianten seiner neuen Blade-Batterie. Bei der ersten Variante soll es sich um ein kurzes Blade-Format mit einer Energiedichte von 160 Wh/kg, einer Laderate von 8C und einer maximalen Entladerate von 16C handeln. Im längeren Blade-Format soll die Batterie mit einer Energiedichte von bis zu 210 Wh/kg aufwarten, zudem mit einer Laderate von 3C und einer Entladerate von 8C punkten.

Dazu folgender Exkurs: Bei der 2020 erstmals eingeführten Blade-Batterie handelt es sich um eine Eigenentwicklung von BYD. Der Name bezieht sich auf das ungewöhnliche Format: Die Zellen sind sehr lang und ähneln daher einer Schwertklinge. Die länglichen Zellen werden quer zur Fahrtrichtung in die Batteriepacks verbaut. Dabei gibt es aber unterschiedliche Varianten, BYD nutzt in seinen eigenen E-Autos sowohl Cell-to-Pack- als auch Cell-to-Body-Versionen seiner Batteriepacks. Allen gemeinsam ist die Lithium-Eisen-Phosphat-Zellchemie. In der Spitze bietet die aktuelle Blade-Batterie eine Energiedichte von etwa 150 Wh/kg.

BYD hat die Technologie in den vergangenen Jahren nicht verändert, deshalb wird die zweite Generation mit Spannung erwartet. Bewahrheiten sich die Insider-Informationen wird es künftig Batterien mit längeren oder kürzeren „Schwertklingen-Zellen“ geben. Der angegebene „C“-Wert bei der Lade- und Entladerate ist dabei ein Indikator für das Verhältnis von Akkugröße zu Lade- bzw. Entladeleistung. Bei 1C kann ein 80 kWh großer Akku mit maximal 80 kW geladen werden. Bei 8C kann derselbe Akku theoretisch mit der achtfachen Ladeleistung – also bis zu 640 kW – geladen werden. Das ist aber nur ein Beispiel, wie viel Energiegehalt der künftige BYD-Akku haben wird, ist bisher unbekannt.

Wie Car News China weiter schreibt, wird die sehr schnell ladbare Batterie-Version mit „kürzeren Klingen“ und 160 Wh/kg preislich „mit der aktuellen Generation der Blade-Batterie vergleichbar oder leicht höher ausfallen“. Der Grund sei, dass die Produktion dieser Version nur schwer zu skalieren ist und BYD nur begrenzten Einfluss auf die Zulieferer hat. Die energiedichtere Version soll dagegen künftig um 15 Prozent unter den Kosten der aktuellen Generation liegen. Gerüchten zufolge soll die neue Blade-Batterie unter anderem in der U7-Limousine der BYD-Submarke Yangwang zum Einsatz kommen.

Im chinesischen Batteriemarkt kommt BYD im laufenden Jahr nach drei von vier Quartalen auf 24,4 Prozent Marktanteil. Das geht aus Daten des China EV DataTracker hervor. BYDs 101 GWh an installierter Elektrofahrzeug-Batteriekapazität bedeuten ein Plus von 19,4 Prozent gegenüber dem analogen Vorjahreszeitraum. Dabei verließ sich BYD fast ausschließlich auf LFP-Batterien. Zum Vergleich: CATL sicherte mit einer installierten Kapazität von 183,02 GWh 46 Prozent des Markts in China (+45% YoY). Dabei war CATLs Wachstum vor allem von LFP-Batterien (+60%) getrieben, weniger von NMC-Batterien (+28%).

