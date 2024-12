Hyundai Inster und Opel Corsa Electric zu attraktiven Preisen

Schon im Oktober hatte Opel den Kaufpreis seines elektrischen Corsa unter die 30.000-Euro-Marke gedrückt. Damit sank der Basispreis um fast 5.000 Euro. Und nun kommt von Opel auch ein Leasing-Aktionsangebot für den elektrischen Kleinwagen: Für 269 Euro im Monat kann man den Opel Corsa Electric leasen. Bedingung dabei ist, dass man das Fahrzeug für vier Jahre übernimmt. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich. Aber die Laufleistung ist auf marktübliche 10.000 Kilometer pro Jahr beschränkt. Für die monatliche Leasingrate von knapp 270 Euro bekommt man auch nur die Basis-Version des Corsa Electric mit 100 kW Leistung und einem 50 Kilowattstunden Akku. Die Reichweite des Modells liegt bei 357 Kilometern. Am Schnelllader kann der Wagen seinen Akkustand in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöhen. Opel gibt an, mit diesem Angebot seiner Elektrifizierungsstrategie Nachdruck verleihen zu wollen. Leider endet das Leasing-Angebot aber schon zum Jahresende. Und Vorsicht: Opel bietet den Corsa Electric auf seiner Website sogar schon für 209 Euro im Monat zum Leasing an. Im Unterschied zu der genannten Aktion wird dann aber eine Sonderzahlung von fast 8.000 Euro fällig! Dadurch zahlt man über die Gesamtlaufzeit von vier Jahren rund 5.000 Euro mehr. Doch schauen wir uns einen anderen spannenden Elektro-Flitzer an, der in Kürze von Korea nach Europa kommt: der Hyundai Inster. Der startet in Deutschland wie angekündigt für unter 24.000 Euro. Der Wagen ist 3 Meter 83 lang und bietet in der Basisversion einen 42 Kilowattstunden Akku. Die Reichweite liegt bei rund 300 Kilometern. Alternativ ist auch ein 50 Kilowattstunden großer Akku für 370 Kilometer Reichweite verfügbar. Die Basisversion mit der kleinen Batterie und der einfachen Ausstattung Select kostet 23.900 Euro, wie Hyundai gestern mitgeteilt hat.