Erste Europa-Preise für den Hyundai Inster bekannt

Für jene knapp 245.000 Kronen gibt es laut der norwegischen Preisliste den Inster Standard Range in der „Advanced“-Ausstattung — also den kleinen 42-kWh-Akku mit rund 300 Kilometern Reichweite. Das ist auch die einzige Ausstattung mit der Basis-Motorisierung. Vom Long-Range-Modell (49 kWh für 370 WLTP-Kilometer) werden in Norwegen gleich vier Varianten angeboten, die von 264.900 bis 329.900 NOK eingepreist sind – also 22.570 bis 28.110 Euro.

Direkt auf andere Länder können diese Preise natürlich nicht übertragen werden – aufgrund nationaler Steuerregelungen und Fördermaßnahmen. In Norwegen sind zum Beispiel Elektroautos bis 500.000 NOK (ca. 43.000 Euro) von der Mehrwertsteuer befreit. Für Deutschland ist ein Basispreis von rund 24.000 Euro angekündigt.

Inster (kl. Akku) Inster (gr. Akku) Leistung 71 kW 85 kW Höchstgeschwindigkeit 140 km/h 150 km/h Beschleunigung 11,7 s 10,6 s Batterie 42 kWh 49 kWh Reichweite* ca. 300 km 370 km Ladeleistung AC 11 kW 11 kW Ladezeit AC 4 h 4:35 h Ladeleistung DC 73 kW 85 kW Ladezeit DC 10-80% ca. 30 min ca. 30 min

Allerdings haben bei Hyundai die jeweiligen Importgesellschaften auch eine gewisse Entscheidungsfreiheit bei dem Zuschnitt der angebotenen Ausstattungspakete. Es ist also nicht gesetzt, dass es in Deutschland auch nur eine Variante mit dem kleinen Akku und gleich vier Ausstattungen mit dem großen Akku geben wird. Klarheit wird erst der Bestellstart in Deutschland geben.

Der Inster ist 3,83 Meter lang und vor allem nur 1,61 Meter breit. Dennoch bietet er 280 bis 351 Liter Kofferraumvolumen und optional einen fast 50 kWh großen Akku. Wie sich der Inster im ersten Fahrbericht geschlagen hat, können Sie hier nachlesen.

hyundai.no, hyundai.com (norwegische Preisliste als PDF)