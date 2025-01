Nio bringt in China Kompakt-Stromer Firefly für 20.000 Euro heraus

Der chinesische Hersteller Nio will mit seiner neuen Marke Firefly in den Massenmarkt. Nur, ob das gelingt, ist fraglich. Denn Nio sorgt gleich zu Anfang für Verwirrung. Denn sowohl die neue Marke als auch das erste Auto tragen den gleichen Namen, nämlich Firefly. Dabei dürften später noch weitere Modelle hinzu kommen. Offenbar will Nio aber durch den identischen Namen gleich mal klarstellen, was die Ur-Version des Firefly war und ist. Doch kommen wir zum Fahrzeug selbst: Für den ersten Firefly ruft Nio in China zum Vorverkauf einen Kaufpreis von umgerechnet knapp 20.000 Euro auf. Allerdings ist nicht ganz klar, was Käufer dafür alles bekommen. So verfügt der Firefly – wie bei Nio üblich – über ein Akkuwechsel-System. Zur Premiere auf dem Nio Day kurz vor Weihnachten hat das Unternehmen aber keinerlei technische Daten zum Antrieb des neuen Kompakt-Stromers gemacht. Es ist also unklar, wie groß die Batterien genau sind. Klar ist nur, dass es sich nicht um die bekannten Batteriegrößen mit 75 und 100 Kilowattstunden von Nio handelt. Diese Akkus wären von ihren Abmessungen her zu groß. Es wird auch bestätigt, dass Firefly ein „exklusives“ Netz an Akkuwechsel-Stationen erhalten wird, das nicht mit dem Nio-System kompatibel ist. Weitere Details gibt es hierzu aber nicht. So bleibt beim Firefly vorerst nur der Blick auf das Design und die wenigen Abmessungen, die Nio bestätigt hat. Trotz seiner Ausrichtung als Kompaktwagen soll der Firefly viel Platz bieten: Mit umgeklappten Rücksitzen soll das Kofferraumvolumen bei 1.250 Litern liegen. Und unter der Fronthaube wurde ein immerhin 92 Liter großer Frunk platziert.