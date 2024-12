Nio zeigt E-Kompaktwagen Firefly und bringt Flaggschiff ET9 in Verkauf

Zur Unterscheidung werden wir in diesem Artikel von Firefly als Marke und dem Firefly EV als Modell sprechen – offiziell heißen Marke und Modell exakt gleich. Der Preis des Firefly EV beträgt im jetzt gestarteten Vorverkauf 148.800 Yuan, also etwa 19.580 Euro. Nio hat aber nicht angegeben, ob dieser Preis inklusive einer Batterie ist oder ob die monatliche Batteriemiete zu diesem Kaufpreis noch hinzukommt.

Der Firefly EV verfügt – wie bei Nio üblich – über ein Akkutausch-System. Zur Premiere auf dem Nio Day 2024 hat das Unternehmen aber keinerlei technische Daten zum Antrieb des neuen Kompakt-Stromers gemacht. Es ist also unklar, wie groß die Batterien genau sind. Klar ist nur, dass es sich nicht um die bekannten 75- und 100-kWh-Batteriepacks von Nio und Onvo handelt – diese Batterien sind schlicht von ihren Abmessungen her zu groß. Es wird auch bestätigt, dass Firefly ein „exklusives“ Netz an Akkutausch-Stationen erhalten wird, das nicht mit dem Nio/Onvo-System kompatibel ist. Details gibt es wie erwähnt aber noch nicht.

So bleibt beim Firefley EV vor allem der Blick auf das Design und die wenigen Abmessungen, die Nio bestätigt hat. Die Optik des Firefly EV wird von den Leuchten geprägt: An jeder Seite sind drei Rundleuchten im Dreieck angeordnet, vorne wie hinten. Das lässt bei einigen Erinnerungen an den Honda e aufkommen, der ebenfalls vorne und hinten das gleiche Leuchten-Design verwendet hat. Mit seiner sehr eigenständigen Interpretation dieser Idee sieht der Firefly EV aber nicht wie eine Kopie aus.

In einem Punkt soll das Debütmodell von Firefly aber dem inzwischen eingestellten Honda e ähneln: Der Wendekreis soll sehr klein sein. Bei Nio ist von einem Wenderadius (nicht Wendekreis) von 4,7 Metern die Rede, womit der Firefly EV auch für europäische Märkte geeignet sein soll. In den ursprünglichen Planungen sollte das Modell sogar zuerst in Europa auf den Markt kommen und erst später in China. Aufgrund der schleppenden Nachfrage (vor allem bei Nio in Europa) und den inzwischen erhobenen Sonderzöllen soll der Firefly EV nun aber zuerst in China in den Verkauf gehen – und zwar ab April. Der Europa-Launch soll dann kurze Zeit später, aber noch im ersten Halbjahr 2025, stattfinden.

Mit seiner rein elektrischen Plattform soll der Firefly EV auch eine gute Raumökonomie bieten. So gibt Nio ein Kofferraumvolumen von bis zu 1.250 Litern an (mit umgeklappten Rücksitzlehnen). Und unter der Fronthaube wurde ein immerhin 92 Liter großer Frunk platziert. Bilder aus dem Passagierraum gibt es aber noch nicht.

Dafür gibt es Informationen zum geplanten Vertriebsmodell: Das soll bei Firefly über die bereits etablierten Nio-Strukturen erfolgen, während für die Marke Onvo ein eigener Vertrieb aufgebaut wird. In Berichten wird bei Nio und Firefly eine Parallele zu BMW und Mini gezogen. Das gilt aber nur für China. Denn in Europa ist der Vertrieb über Handelspartner geplant, wie Nio-CEO William Li angab. Anders als beim Direktvertriebsmodell der Marke Nio in Europa werde die Marke Firefly beim Vertrieb auf die Verkaufsstellen lokaler Partner setzen, so Li. Ein Partner soll auch für mehrere Länder verantwortlich sein können. Namen möglicher Partner nannte Li noch nicht.

Mit dem Preis von 148.800 Yuan ist der Firefly EV zwar das mit Abstand günstigste Modell aus dem Unternehmen und gleich teuer wie der gerade erwähnte Mini, aber dennoch für chinesische Verhältnisse nicht als Preisbrecher positioniert. Der Mona M03 von Xpeng ist ab 119.800 Yuan erhältlich – dabei handelt es sich aber um eine fast 4,80 Meter lange E-Limousine und nicht um einen Kompaktwagen. Preise für Europa sind noch nicht bekannt, dürften aber aufgrund der Zölle und Transportkosten deutlich über den knapp 20.000 Euro in China liegen.

Nio hat zudem sein vor rund einem Jahr präsentiertes Flaggschiff-Modell ET9 auf dem chinesischen Markt eingeführt. Die 900-Volt-Limousine startet mit Batterie zu Preisen ab 788.000 Yuan (ca. 104.000 Euro), die Auslieferungen sollen im März 2025 beginnen. Mit dem Battery-as-a-Service-Modell für die Tauschstationen von Nio ist der ET9 ab 660.000 Yuan (64.850 Euro) erhältlich, es kommen dann aber die laufenden Batteriekosten hinzu. Den ET9 gibt es derzeit nur mit der 100-kWh-Batterie, die kleinere 75-kWh-Batterie ist für das Topmodell nicht vorgesehen. Auch das größere 150-kWh-Pack wird von Nio zum Marktstart nicht erwähnt.

Zudem gibt es eine auf 999 Exemplare limitierte „First Edition“ der 5,33 Meter langen E-Limousine. Diese Variante hebt sich durch einige Upgrades im Innenraum vom Standard-Modell ab. Mit 690.000 bzw. 818.000 Yuan inklusive Batterie ist die „First Edition“ 30.000 Yuan (ca. 3.950 Euro) teurer.

