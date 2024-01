Nio enthüllt sein neues Flaggschiff-Modell ET9

Der Nio ET9 verfügt über zwei Elektromotoren – einen Induktions-Asynchronmotor mit 180 kW Leistung an der Vorderachse und einen Permanentmagnet-Synchronmotor mit 340 kW an der Hinterachse. Das ergibt eine kombinierte Leistung von 520 kW beziehungsweise 697 PS.

Wie bereits erwähnt, ist der ET9 „mit der ersten Full-Domain 900V-Architektur Chinas ausgestattet, die Ultra-Fast-Charging- und Swapping ermöglicht – schnelles Aufladen durch einen rund 3-minütigen Batteriewechsel oder einen Ladevorgang, der nach nur 5 Minuten wieder 255 km Reichweite bietet“, so Nio in seiner Präsentation. Das bedeutet, dass der 120-kWh-Akku mit der entsprechenden Hardware mit bis zu 600 kW und einem Ladespitzenstrom von 765 A geladen werden kann. Die Batterie besteht aus selbst entwickelten großen zylindrischen 46105-Zellen mit einer Energiedichte von 292 Wh/kg, die eine 5C-Ladung ermöglichen.

Obwohl der Automobilhersteller dies noch nicht bestätigt hat, gehen chinesische Medien davon aus, dass der Nio ET9 wie andere Nio-Fahrzeuge mit Standard-NMC-Batterien mit Flüssigelektrolyt ausgestattet sein wird. Die 150-kWh-Semi-Solid-State-Batterie (SSB) von WeLion hat Nio bei der Präsentation des Elektroautos nicht erwähnt. Außerdem sagte der Autohersteller, dass diese nur im Rahmen eines Batterie-as-a-Service-Abonnements (BaaS) erhältlich sein wird und nicht zum Verkauf steht.

Das neue Elektromodell bietet vier Sitzplätze und ist 5,33 Meter lang, 2,02 Meter breit und 1,62 Meter hoch. Der Radstand beträgt 3,25 Meter. Die 23-Zoll-Räder haben nicht bewegliche Radkappen, sodass das Nio-Logo jederzeit sichtbar ist.

Der Nio ET9 ist vollgepackt mit neuen Technologien und zeigt, was der Autohersteller in petto hat. Laut Nio vereint das Fahrzeug „über 100 Full-Stack-Technologien“. In der englischsprachigen Pressemitteilung ist zudem die Rede von „17 Weltneuheiten, 52 führenden Technologien und 525 angemeldeten Patenten“, die neue technologische Maßstäbe für Elektrofahrzeuge setzen sollen.

Das Fahrzeug verfügt über drei Lidar-Systeme. Eines befindet sich oben auf der Windschutzscheibe und zwei an den Seiten des Fahrzeugs. Der ET9 ist außerdem mit dem SkyRide Intelligent Chassis System von Nio ausgestattet, das erstmals drei Kern-Hardwaresysteme integriert: Drive-by-Wire, Hinterradlenkung und vollaktive Federung. Darüber hinaus verfügt das neue EV-Flaggschiff von Nio über „ein selbstentwickeltes intelligentes System, bei dem die Supercomputing-Plattform Adam 2.0 von Nio in sechs Hauptbereichen unterstützt wird“, etwa im Bereich autonomes Fahren, digitales Cockpit, E-Antrieb und Cloud.

Im Innenraum gibt es mehrere Monitore. Zum einen hat das Modell digitale Spiegel. Die zentrale Steuerung ist ein 15,6-Zoll-LCD-Bildschirm, dann gibt es zwei 14,6-Zoll-Bildschirme sowie einen 8-Zoll-Bildschirm in der Mittelkonsole für die Passagiere auf den Rücksitzen.

Apropos Rücksitz: Dort gibt es „360-Grad Klapptische“ und einen Mini-Kühlschrank. Die Sitze lassen sich um bis zu 45 Grad verstellen und bieten so viel Komfort, denn der „wurde speziell für die neue Generation von High-End-Businessnutzern konzipiert“.

Wie bei allen anderen Nio-Modellen ist der Akku austauschbar. Auf der Veranstaltung stellte Nio auch seine Batteriewechselstation (PSS) der vierten Generation und eine 640-kW-Ladestation vor. Nach Angaben des Automobilherstellers ist die PSS 4.0 mit mehreren Marken kompatibel und reduziert die Gesamtwechselzeit um 22 Prozent. Nio will in diesem Jahr 1.000 neue Power Swapping Stations und 20.000 Ladestationen in China errichten.

