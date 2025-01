Xiaomi will dieses Jahr 300.000 Elektroautos ausliefern

Denn erst seit April 2024 liefert Xiaomi überhaupt Elektroautos aus – damals erhielten die ersten Kunden die Elektro-Limousine SU7, die optisch an den Porsche Taycan erinnert. Xiaomi-Gründer und CEO Lei Jun hat zum Jahreswechsel nun verraten, dass Xiaomi bis Ende 2024 über 135.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat – das waren nochmal über 5.000 Einheiten mehr als die zuletzt angestrebte Marke von 130.000 Einheiten in 2024. Und zum Launch hatte Xiaomi bloß mit 100.000 Einheiten kalkuliert.

Angesichts dieser guten Zahlen hat Lei Jun nun ein ambitioniertes Ziel für 2025 ausgegeben: Xiaomi soll dieses Jahr 300.000 Fahrzeuge ausliefern. Dabei wird es sich aber nicht mehr nur um das erste Modell SU7 handeln, sondern auch um Exemplare des zweiten Modells YU7. Dieses soll im Juni oder Juli 2025 eingeführt werden.

Beim YU7 handelt es sich um ein elektrisches SUV, das dank seiner abfallenden Dachlinie nicht klobig, sondern dynamisch wirkt. Wie durch die Veröffentlichung des Zulassungsantrags im Dezember deutlich wurde, ist das Fahrzeug mit dem SU7 eng verwandt und dürfte auf derselben Produktionsline hergestellt werden können. Beide Modelle sind rund fünf Meter lang und ähneln sich im Design.

Vorerst wird es den YU7 wohl nur mit Allradantrieb geben, für den Elektromotor an der Vorderachse werden 220 kW Leistung und für jenen an der Hinterachse 288 kW angegeben. Das wären in Summe 508 kW Leistung – und damit sogar etwas mehr als beim SU7 Max. Der Akku, dessen Kapazität noch nicht bekannt ist, stammt von CATL. Als Referenz für die Akku-Größe könnte die Limousine dienen: Den SU7 gibt es in der Basis mit einer 73,6 kWh großen LFP-Batterie, darüber rangieren zwei NMC-Akkus bis 94,3 und 101 kWh Energiegehalt. Da im Zulassungsantrag des YU7 von einem „Li-Ionen-Ternärakku“ die Rede ist, dürfte die LFP-Version in dem SUV nicht angeboten werden.

Noch vor dem YU7 soll im März der SU7 Ultra erscheinen, ein Sportwagen-Derivat der SU7-Limousine. Der SU7 Ultra verfügt über drei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 1.138 kW und bis zu 1.770 Nm Drehmoment, die bei dem elektrischen Allradantrieb nicht nur blitzschnell zwischen den Achsen, sondern mit den zwei V8-Einheiten an der Hinterachse per Torque Vectoring auch zwischen dem rechten und linken Hinterrad genau gesteuert werden können.

Doch zurück zu Xiaomi-CEO Lei Jun. Er verriet zum Jahreswechsel auch, dass 30 Prozent der Xiaomi-Autokäufer ihre Bestellung direkt online aufgeben, ohne eine Probefahrt zu machen. Doch nicht nur online, sondern auch im stationären Handel setzt Xiaomi Auto komplett auf den Direktvertrieb und hat bereits 200 Geschäfte in 58 Städten in ganz China eröffnet. Und auch wenn sich Xiaomi Auto bislang komplett auf China fokussiert – angeblich bereitet das Unternehmen auch bereits den Start außerhalb Chinas vor.

