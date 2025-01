Citroën ë-C4 wird 3.000 Euro günstiger

Vorgestellt hat die französische Stellantis-Marke das Facelift im Oktober auf dem Pariser Autosalon. Beim ë-C4 (und auch dem ë-C4 X) wurde vor allem die Frontpartie überarbeitet, um sie an das neue Markendesign anzupassen –inklusive des neuen Markenlogos. Mit der Modellpflege hat sich die Optik des ë-C4 deutlich geändert. Das gilt aber nicht für die Technik: Es gibt weiterhin den bekannten 100-kW-Elektromotor in Verbindung mit einer 50-kWh-Batterie (46 kWh netto), was im ë-C4 für 354 WLTP-Kilometer Reichweite sorgt. Optional ist auch der 115-kW-Antrieb mit 54-kWh-Batterie (51 kWh netto) erhältlich, womit die Reichweite auf 416 Kilometer steigt.

Jetzt steht fest, dass der ë-C4 in Deutschland spürbar günstiger wird. Mit dem schwächeren Antrieb startet der ë-C4 in der „YOU“-Ausstattung bei 31.900 Euro – vor dem Facelift stand diese Variante noch mit 34.874 Euro in der Preisliste, also 2.974 Euro mehr. Allerdings muss auch erwähnt werden, dass Citroën jetzt etwas an der Ausstattung spart: Wie „InsideEVs“ schreibt, hat die „YOU“-Basisausstattung künftig nur noch 16 statt 18 Zoll große Stahlfelgen und der variable Kofferraumboden gehört nicht mehr zum Serienumfang.

YOU PLUS MAX 100 kW 31.900 Euro 33.100 Euro – 115 kW – 34.100 Euro 36.600 Euro

Auch das Aufpreis-Modell wurde angepasst: Bisher konnten die drei Ausstattungen „YOU“, „PLUS“ und „MAX“ flexibel mit den beiden Motorisierungen kombiniert werden. Künftig ist der schwächere Antrieb nicht mehr in der höchsten Ausstattung „MAX“ verfügbar, gleichzeitig ist der 115-kW-Antrieb erst ab dem Level „PLUS“ verfügbar – und nicht mehr als „YOU“. Aber selbst damit ist der stärkere Antrieb günstiger (34.100 Euro) als bisher das schwächere Basismodell mit weniger Ausstattung. Die Varianten-Vielfalt sinkt von sechs auf vier.

Der Citroën ë-C4 ist zwar mit 4,35 Metern Länge im Kompakt-Segment unterwegs, basiert aber eigentlich auf der Kleinwagen-Plattform e-CMP. Andere Stellantis-Modelle dieser Größe, etwa der Opel Astra Electric oder Peugeot E-308, nutzen hingegen die größere EMP2-Plattform. Marken-intern macht aber auch der ë-C3 Aircross mit 4,40 Metern Länge Konkurrenz – dieses Modell nutzt die CMP Smart Car und startet schon bei 26.490 Euro. Allerdings hat der ë-C3 Aircross mit 83 kW weniger Leistung und auch maximal 307 Kilometer WLTP-Reichweite.

100 kW 115 kW Antrieb FWD FWD Leistung 100 kW 115 kW Drehmoment 260 Nm 270 Nm Beschleunigung 10,8 s 10,0 s Höchstgeschwindigkeit 150 km/h 150 km/h WLTP–Reichweite 354 km 416 km Batteriekapazität 50 kWh 54 kWh Ladeleistung DC 100 kW 100 kW Ladezeit DC 10-80% 30 min 35 min Preis 31.900 Euro 34.100 Euro

