Ist das Flugtaxi am Boden, bevor es abgehoben hat?

Einst wurden Flugtaxis in Deutschland ziemlich gehypt – so bekannte sich zum Beispiel im Jahr 2018 die damalige Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung Dorothee Bär als Fan der Technik. Doch auch wenn es in Deutschland seit Jahren mit Lilium und Volocopter zwei vielversprechende Entwickler von Flugtaxis mit jeweils hunderten Mitarbeitern gibt: Bislang konnten deren elektrische Fluggeräte nur für Erprobungsflüge abheben, blieben ansonsten aber am Boden. Schließlich ist das für die Serienproduktion und den Verkauf erforderliche Zulassungsverfahren für Flugzeuge enorm komplex und verschlingt hunderte Millionen von Euro. Und daran sind in den vergangenen Wochen und Monaten sowohl Lilium als auch Volocopter gescheitert. Ihnen wurde Staatshilfe versagt und die Investoren wollten kein frisches Geld mehr nachschießen. Konsequenz: Lilium aus dem bayerischen Gauting ging Ende Oktober in die Insolvenz. Zwischen den Jahren folgte nun auch Volocopter. Während beide Insolvenzverfahren dazu dienen sollen, die jeweilige Firma zu retten, machte Lilium in den letzten zwei Monaten bereits die Höhen und Tiefen der Insolvenz durch: So entschied Lilium nach zwei Monaten erfolgloser Investorensuche kurz vor Weihnachten, seinen Betrieb einstellen zu wollen – und kündigte fast allen seinen 1.000 Mitarbeitenden. An Heiligabend gab es dann aber eine überraschende Wendung: Das Unternehmen hat doch noch einen Käufer gefunden, der mit rund 750 Mitarbeitern weiter arbeiten will. Allerdings ist bislang noch unklar, wer sich hinter diesem Investorenkonsortium namens Mobile Uplift Corporation verbirgt.