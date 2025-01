Cenntro liefert 500 elektrische Leicht-Transporter nach Japan

Cenntro ist ein US-Hersteller mit Stammsitz in Freehold im Bundesstaat New Jersey. Produziert werden die E-Fahrzeuge des Unternehmens aber in Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang. Für einen namentlich nicht genannten Kunden aus Japan laufen dort nun nach Angaben von Cenntro 500 Einheiten des Metro MR vom Band. Bei dem Modell handelt es sich um einen kompakten Leicht-Transporter mit Elektroantrieb, der in seiner Standardausführung auf Maße von 3,9 x 1,4 x 1,9 Meter und eine Leistung von 21,5 kW kommt. Im Fall des Auftrags aus Japan soll es sich aber um eine nicht näher beschriebene „kundenspezifische Ausführung“ handeln.

„Unser Metro MR ist ein ideales elektrisches Lieferfahrzeug für dicht besiedelte Städte wie Tokio und Osaka“, kommentiert Peter Wang, CEO von Cenntro, den Auftrag. „Wir sehen in Japan ein erhebliches Potenzial als starken Markt für ultraleichte elektrische Nutzfahrzeuge.“

Auch in Europa ist Cenntro aktiv: 2022 übernahm das Unternehmen die Mehrheit des in Herne ansässigen Anbieters kompakter elektrischer Nutzfahrzeuge Tropos Motors Europe – und dessen Montagestätte. Auch hier liegt der Fokus auf Leichtfahrzeugen der Klasse L7e.



