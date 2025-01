Model Y Juniper von Tesla bietet nur kleine Technik-Updates

Auch wenn es die Tesla-Fans schon seit Monaten haben kommen sehen und zuletzt immer häufiger getarnte Erprobungsfahrzeuge gesichtet wurden: Die Weltpremiere des neuen Model Y Juniper kam dann doch ohne großen Trommelwirbel aus. Zum Wochenende konnten Kunden in China und auch in anderen asiatischen Ländern plötzlich die überarbeitete Version des Model Y bestellen. Und durch den Online-Konfigurator von Tesla wurden entsprechend auch die ersten offiziellen Fotos bekannt, die wir Ihnen nun hier zeigen. Das Model Y Juniper hebt sich von der seit rund viereinhalb Jahren angebotenen ersten Version vor allem durch seine neue Optik ab. An der Front ist das sogenannte „Entengesicht“ entfallen. Stattdessen gibt es extrem schmale Scheinwerfer und eine durchgängige LED-Lichtleiste im Stile des Cybertrucks oder des Cybercabs. Auch das Heck-Design wurde mit einer roten Lichtleiste komplett überarbeitet. In der Seitenansicht wird aber immer noch die typische Model-Y-Dachlinie sichtbar, nur die Felgen-Designs haben sich verändert. Bei der Technik fallen die Änderungen bei weitem nicht so groß aus wie beim Design. So bleibt Tesla vorerst seinem 400-Volt-System treu. Aus dem Zulassungsantrag in China geht hervor, dass die LFP-Batterie nur 2,5 Kilowattstunden größer geworden ist. Der NMC-Akku hat um 1,4 Kilowattstunden zugelegt. Die Leistung des Heckantriebs bei den Single-Motor-Varianten ist sogar gleich geblieben. Die Reichweiten fallen trotzdem etwas höher aus, da neben der minimal größeren Batterie auch die Aerodynamik verbessert wurde. Aus dem fernen Australien sind die WLTP-Werte des Facelifts bekannt: Der Allrad mit der großen Batterie kommt im Norm-Test jetzt 551 statt 533 Kilometer weit. Mit der kleinen Batterie sind es 466 statt 455 Kilometern. In China ist das Model Y Juniper ab sofort zu Preisen von umgerechnet rund 35.000 Euro bestellbar, die ersten Auslieferungen sollen im März beginnen.