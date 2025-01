BYD-Flaggschiffe Han L und Tang L werden elektrische Kraftprotze

Die Nachfolger des SUV-Modells Tang und der Limousine Han kommen künftig als elektrische Kraftprotze daher! Sie bieten schon als vollelektrische Modelle eine reguläre Leistung von 500 Kilowatt. Und wenn man sich gegen Aufpreis für den Allradantrieb entscheidet, sind sogar 810 kW möglich. Das sind umgerechnet rund 1.100 PS! Zum Vergleich: Bisher leistete der Han mit Allradantrieb nicht einmal die Hälfte, nämlich nur 380 Kilowatt beziehungsweise 515 PS. Das Update liefert also einen irren Leistungssprung! Dadurch werden Tang und Han zu Fahrzeugen mit einem der stärksten Elektromotoren der Welt. Alternativ zu den vollelektrischen Versionen gibt es Han und Tang auch weiterhin als Plug-in-Hybride. Diese müssen aber mit etwas weniger Leistung auskommen. Der 1,5 Liter große Benziner bringt es auf 115 Kilowatt und wird mit einem 200 Kilowatt starken Elektromotor kombiniert. Bei der Performance-Version ist zusätzlich noch ein zweiter Elektromotor mit ebenfalls 200 Kilowatt verbaut. Damit kann der Hybrid-Han in der Performance-Version in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Die elektrische Allrad-Version schafft das sogar in nur 2,7 Sekunden. Zur Batteriekapazität ist hingegen noch nichts bekannt. Bislang lag sie bei rund 85 Kilowattstunden. Beide Modelle sind Teil der sogenannten „Dynasty“-Serie von BYD, deren Design vor allem von der chinesischen Kultur inspiriert sein soll. Dazu abgrenzend gibt es etwa die „Ocean“-Serie vom Seagull über den Dolphin bis zum Seal und Sealion 07, die eine andere Designsprache sprechen. Im Falle des Han und Tang wurde das Design jetzt aber nur behutsam weiterentwickelt – so spricht der Hersteller jetzt von dem „Loong Face“ an der Front und nicht mehr dem „Dragon Face“. „Loong“ ist das chinesische Wort für Drache. Bei den Abmessung ist die Limousine Han etwas gewachsen. Betrug die Länge bislang knapp unter fünf Meter, ist der neue Han nun 5 Meter 5 lang. Auch der SUV namens Tang knackt nun die Fünf-Meter-Marke und misst 5 Meter 4. Das sind 17 Zentimeter mehr als bisher. Dadurch soll es überall mehr Platz geben.