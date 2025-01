BYD überarbeitet den Han und Tang

Die Nachfolger des SUV-Modells Tang und der Limousine Han bieten als vollelektrische Modelle 500 kW Leistung bei den Hecktriebler-Varianten und bis zu 810 kW mit Allradantrieb. Zum Vergleich: Bisher leistete der Han EV mit Allradantrieb nur 380 kW. Beim neuen Allradler kommt an der Hinterachse eine permanenterregte Synchronmaschine mit der knackigen Bezeichnung TZ210XYW zum Einsatz. Dabei handelt es sich laut BYD um den zweitstärksten Elektromotor in einem Auto weltweit. Nur die E-Einheit im HYbrid-Hypercar Koenigsegg Gemera ist stärker.

Die Plug-in-Hybrid-Varianten müssen mit etwas weniger Leistung auskommen. Der 1,5 Liter große Benziner bringt es auf 115 kW und wird in der Version DM-i mit einem 200 kW starken Elektromotor kombiniert. Beim DM-p (für „performance) ist ein zweiter Elektromotor mit ebenfalls 200 kW verbaut. Damit kann der Han L DM-p in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen. Die elektrische Allrad-Version schafft das in 2,7 Sekunden.

Nähere Details zur Batterie im Han L und Tang L gibt es in den chinesischen Medienberichten über die Premieren-Veranstaltung in China aber nicht. Bei BYD ist aber gesetzt, dass es sich um die hauseigene Blade-Batterie mit LFP-Zellchemie handeln wird. Bereits zum Modelljahrgang 2025 hatte BYD den Han EV auf eine 800-Volt-Architektur umgestellt, aber schon damals keine Größe der Batterie genannt. Bis dahin wurde ein LFP-Speicher mit 85,4 kWh verbaut, das SUV-Modell Tang EV kam bisher auf 86,4 kWh. Auch zur Ladeleistung der beiden neuen Flaggschiff-Modelle gibt es keine Angaben. Wie sich die beiden Modelle in ihren „alten“ Versionen gefahren haben, können Sie hier nachlesen.

Bild: BYD Bild: BYD Bild: BYD

Das gilt auch für die Preise: Laut der CN EV Post sollen diese „voraussichtlich bei einer neuen Veranstaltung im März bekannt gegeben“ werden. Um die angestrebte Höher-Positionierung der beiden Modelle zu verdeutlichen, schätzt das Portal Car News China den Preis in China auf rund 300.000 Yuan (39.740 Euro), ein Export in andere Länder sie zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich. Allerdings sollen wohl die aktuellen Modelle weiter verkauft werden. Der Han ist zwischen 165.800 und 259.800 Yuan erhältlich (21.960 bis 34.410 Euro), den Tang gibt es zu Preisen zwischen 179.800 und 269.800 Yuan (23.820 bis 35.740 Euro). In Deutschland startet der Han bei 69.020 Euro, der Tang bei 69.615 Euro.

Beide Modelle sind Teil der sogenannten „Dynasty“-Serie von BYD (also die Modelle Han, Tang, Song, Qin, Yuan, Xia), deren Design vor allem von der chinesischen Kultur inspiriert sein soll. Dazu abgrenzend gibt es etwa die „Ocean“-Serie vom Seagull über den Dolphin bis zum Seal und Sealion 07, die eine andere Designsprache tragen. Im Falle des Han und Tang wurde das Design aber nur behutsam weiterentwickelt – so spricht der Hersteller jetzt von dem „Loong Face“ an der Front und nicht mehr dem „Dragon Face“. „Loong“ ist das chinesische Wort für Drache.

Der Han L ist 5,05 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,51 Meter hoch bei 2,97 Metern Radstand – das Modell ist also bei Länge, Breite und Höhe einige Zentimeter gewachsen, bisher lag der Han noch ganz knapp unter der Fünf-Meter-Marke. Auch der Tang knackt jetzt mit 5,04 Metern diesen Wert, er ist zwei meter Breit und 1,76 Meter hoch bei 2,95 Metern Radstand. Vor allem in der Länge hat das SUV um 17 Zentimeter zugelegt, sodass es überall mehr Platz geben soll – der Tang wird auch als Siebensitzer angeboten. Selbst dann sollen noch 675 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung stehen, werden die Sitze der dritten Reihe umgeklappt, sind es 960 Liter und maximal (mit umgeklappten Sitzlehnen der zweiten Reihe) 1.960 Liter.

Wenn BYD die beiden Modelle später auch außerhalb Chinas anbietet, könnten sie wie vorab angekündigt nach Südkorea kommen. Denn dort sind ab sofort Vorbestellungen für BYD-Fahrzeuge möglich – wenn auch derzeit für andere Baureihen. Der Vorverkauf ist jetzt mit dem Atto 3 gestartet, die Auslieferungen sollen im Februar beginnen. Im zweiten Halbjahr will BYD in Südkorea den Seal und Sealion 7 nachlegen.

carnewschina.com, cnevpost.com (beide Han L und Tang L), carnewschina.com (Südkorea)