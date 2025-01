Smart will mit dem #5 deutlich wachsen & Polestar will in Europa produzieren

Ende März 2024 lief der letzte Smart fortwo im französischen Hambach vom Band, danach war die kleine Kugel Geschichte. Und unter dem neuen Miteigentümer Geely gibt sich Smart seitdem einen neuen Anstrich: Kleinstwagen waren mal, nun baut Smart ziemlich große Autos. Das sieht man an dem bereits erhältlichen Hashtag One und dem Hashtag Three, einem Kompakt-SUV sowie einem SUV-Coupé. Im Mai nun soll auch der Hashtag Five auf den Markt kommen, ein größeres elektrisches SUV. Und von dieser Sortimentserweiterung verspricht sich Smart etwas Großes, nämlich eine beinahe Verdoppelung der Absatzzahlen. Smart-Europachef Dirk Adelmann sagte jedenfalls in einem Interview, mit den drei Modellen sei ein weltweiter Absatz von 120.000 Einheiten im Jahr möglich. Das wären fast doppelt so viele wie die 65.000 Einheiten im vergangenen Jahr. Auf Deutschland heruntergerechnet, könnte Smart seinen Verkauf von 10.000 auf 20.000 Einheiten steigern. Allerdings hinkt Smart den eigenen Planungen hinterher, denn die beiden Hauptmärkte Europa und China haben sich anders entwickelt als vor einigen Jahren prognostiziert: In Deutschland ist bekanntlich die Kaufprämie weggefallen, was den Markt hierzulande im vergangenen Jahr hat einbrechen lassen. Dazu kommen Faktoren wie die EU-Sonderzölle auf chinesische Elektroautos, von denen auch Smart betroffen ist. In China wiederum steigen die Elektro-Zulassungen zwar deutlich, das hat aber auch zu einem heftigen Preiskampf geführt. Deshalb hat Smart seine Strategie angepasst und ist in weitere Märkte eingetreten, zum Beispiel Australien, Malaysia, Thailand oder Hongkong. Einfluss hatte die Entwicklung auch auf die weitere Modellplanung. Fest steht, dass das vierte Smart-Modell seit dem Neustart kein SUV werden soll. Und auch an einem kleinen Zweisitzer wird wohl wieder gearbeitet. Hier dämpft Dirk Adelmann aber ein wenig die Hoffnungen auf eine schnelle Premiere eines Fortwo-Nachfolgers: Im preissensiblen Kleinstwagen-Segment kann wohl vor dem Hintergrund der Sonderzölle und den dazu noch laufenden Gesprächen keine konkrete Planung stattfinden.