Forge Battery erhält staatliche Geldspritze für US-Zellfertigung

Die Vereinbarung fixierten beide Seiten nach Unternehmensangaben am 14. Januar, also noch unter der alten US-Regierung. Die 100 Millionen Dollar Förderung zur Erweiterung der Fabrik basieren demnach auf dem Bipartisan Infrastructure Law. Forge Battery gibt an, bis dato mit der Zellproduktion in Colorado begonnen zu haben, um Testläufe zu beschleunigen und gleichzeitig Kunden und Partner mit Zellmustern zu beliefern. Man beabsichtige, erst 21700-Zellen auf der Fertigungslinie in Colorado zu produzieren, bevor die Produktion später in die Morrisville Gigafactory nach North Carolina verlagert werde, so das Unternehmen.

„Forge Battery ist bereit, die wichtigsten Batterie-betriebenen Innovationen von morgen voranzutreiben“, kommentiert Paul Lichty, CEO von Forge Nano, der Muttergesellschaft von Forge Battery. „Das Energieministerium ist entscheidend für unseren zukünftigen Erfolg, bei dem wir die Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten bei der Leistung, Sicherheit und Herstellung von Lithium-Ionen-Zellen unter Beweis stellen wollen.“

Forge Battery geht davon aus, dass der Bau der Gigafactory-Erweiterung in North Carolina Anfang 2025 beginnen wird. Bei seinen Zellen greift das Unternehmen auf Technologien der Mutterfirma zurück, etwa auf einen speziellen Beschichtungsansatz. Bei Forge Nano handelt es sich nämlich um ein Materialforschungsunternehmen, das ein Verfahren zur Skalierung von sogenannten Atomlagenabscheidungen (Atomic Layer Deposition, ALD) entwickelt. Dadurch will Forge Nano die Energiedichte von Batteriezellen steigern. Zu den Investoren in Forge Nano gehören Volkswagen, Mitsui Kinzoku, LG Technology Ventures, Sumitomo Corporation of Americas, Air Liquide, SBI Investment und seit Kurzem auch General Motors.



forgebattery.com