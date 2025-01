Neuer BMW iX mit mehr Motorleistung und Reichweite

Mit dem Facelift ist der BMW iX noch immer als iX zu erkennen, auf eine Radikal-Kur haben die Designer bei der Modellpflege verzichtet. Es bleibt also bei den großen „Hasenzähnen“ an der Front, sprich einer übergroßen Niere. Diese ist wie bei anderen Modellen auch als „Iconic Glow“-Niere mit Konturbeleuchtung verfügbar, wobei diese serienmäßig beim Spitzenmodell iX M70 xDrive dabei ist. Auch die Scheinwerfer und Lufteinlässe in der Frontschürze wurden neu gestaltet. Mit einer Länge von 4 Meter 97 bleibt der iX aber auch nach dem Facelift knapp unter der Fünf-Meter-Marke. Optional ist das „M Sportpaket“ verfügbar, welches „mit kraftvollen Formen, markanten Lufteinlässen vorn und vertikalen Reflektoren am Heck deutliche Akzente für Dynamik“ setzen soll, wie es von BMW heißt. Außerdem wurde auch die verfügbare Farbpalette grundlegend überarbeitet. Auch die Antriebe und Batterien wurden überarbeitet, wenngleich es auch im neuen iX bei einer 400-Volt-Plattform bleibt. Erst mit der für später in diesem Jahr angekündigten Neuen Klasse werden die Münchner Autos mit einem 800-Volt-System anbieten. Das ist für den neuen iX ein schlechtes Timing, denn das bedeutet zugleich: Der Nachfolger des deutlich kleineren iX3 wird schon zur Neuen Klasse zählen und Dank der 800-Volt-Architektur eine deutlich bessere Performance an der Ladesäule bieten als der größer iX. Und wenn wir schon gerade bei der Ladeleistung sind, so gehen wir hier gleich in die Zahlen: Statt mit bisher 150 Kilowatt kann der neue Standard-Akku jetzt mit 175 Kilowatt in der Spitze geladen werden, bei den beiden größeren Akkus bleibt es bei 195 Kilowatt. Allerdings kommt keine Variante unter 34 Minuten Ladezeit von zehn auf 80 Prozent. Und mit welchen Batterien ist der iX nun bestückt? Die Batterie hat in allen Modellvarianten zugelegt, wodurch auch die Reichweiten steigen. Besonders stark legt das Basismodell mit dem Facelift zu, denn hier steigt dank neuer Batteriezellen der Energiegehalt um rund 30 Prozent auf knapp 95 Kilowattstunden. Bisher waren es nur 74 Kilowattstunden. Die beiden stärker motorisierten Modelle iX xDrive60 und iX M70 xDrive kommen auf rund 109 Kilowattstunden. Je nach Antrieb und Batterie kommt der BMW iX nun auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 701 Kilometern. Bislang lag das Maximum bei 633 Kilometern. Die Batterie speist Elektromotoren, die je nach Variante eine Systemleistung von 300 bis 485 Kilowatt schaffen.