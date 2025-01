Rein elektrische StadtBus-Flotte in Bad Nauheim

Die Stroh Bus-Verkehrs GmbH ist seit 1949 für den ÖPNV-Busbetrieb in Bad Nauheim zuständig. Dass die sechs Elektrobusse bei MCV beschafft und das Unternehmen aus Altenstadt auch in der neuen Vertragsperiode zum Zug kommen würde, ist bereits seit Sommer 2024 bekannt. Zu dem Zeitpunkt war jedoch noch die Rede davon, dass ab Mitte Dezember Bad Nauheim nur noch mit rein elektrischen Bussen bedient werden soll. Mit etwas Verzögerung soll die Umstellung nun in den nächsten Wochen erfolgen.

Bekannt war im August zudem bereits, dass zwei Modelle des ägyptischen Herstellers zum Einsatz kommen sollen. Stroh Bus hat drei Exemplare des C107 EV und drei C127 EV bestellt. Dabei handelt es sich um die gleiche Baureihe, jedoch einmal in der 10,6-Meter-Variante und einmal als zwölf Meter langer Solobus. Der kleinere C107 EV hat fünf Batteriepakete mit insgesamt 385 kWh Energiegehalt auf dem Dach, während beim C127 EV sechs Pakete mit 462 kWh verbaut sind.

Geladen wird per Kabel, optional ist bei dem Modell zwar auch eine Stromschiene mit bis zu 450 kW Ladeleistung möglich. In der Mitteilung rund um die Busse für Bad Nauheim ist aber nur vom CCS-Laden die Rede. Die Busse laden zurzeit noch an einem Übergangsplatz, heißt es. Im Laufe dieses Jahres soll am sogenannten Benekeplatz jedoch noch ein Busdepot mit Lademöglichkeiten gebaut werden, an dem tagsüber neben den Bussen aber auch öffentliches Laden ermöglicht werden soll.

Die Fahrzeuge für Bad Nauheim sollen laut MCV über diverse Sicherheits-Features wie Kameraspiegel, einen Abbiegeassistenten und ADAS-Systeme verfügen. Zudem bieten sie einen modernen Innenraum mit speziellen Farb- und Orientierungshilfen, „die mobilitätseingeschränkten Personen ein zielgerichtetes Ansteuern der Sitzplätze erleichtern und so einen zügigen Fahrgastwechsel unterstützen“.

„Mit diesem weiteren Puzzlestück unterstreichen die Stadtwerke ihren langjährigen Einsatz für die Elektromobilität“, betont Stadtwerke-Dezernent Sebastian Schmitt. „Mit der Einführung der Elektrobusse setzen wir einen zentralen Baustein unseres 2024 beschlossenen Mobilitätskonzepts um und fördern die nachhaltige Mobilität in Bad Nauheim. Bundesweit nehmen wir mit unserer 100-prozentigen Elektrifizierungsquote eine Vorreiterrolle ein“, so Bürgermeister und Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Kreß.

Dieser Übergang wird von der Hessischen Landesregierung durch Fördermittel sowohl für die Busse als auch für die Ladeinfrastruktur unterstützt. Zur Höhe der Fördersumme oder gar der Gesamtinvestition gibt es jedoch keine Auskunft.

Übrigens sind es nicht nur die ersten Elektrobusse für die Stadt Bad Nauheim, sondern auch für das Unternehmen Stroh Bus-Verkehr. „Die Fahrer wurden bereits geschult und freuen sich auf den Einsatz“, teilen die Stadtwerke Bad Nauheim in einer begleitenden Mitteilung mit.

Quelle: Info per E-Mail