Sonnenenergie zum Nulltarif: So lädt Ihr Elektroauto fast kostenlos!

Ein Feature, das Nutzern mit SMA Sunny Home Manger bereits zur Verfügung steht und für weitere Systeme mit einem Software-Update nachgereicht wird, ist die automatische Phasenabschaltung . Dank dieser Funktion wechselt die Spelsberg Wallbox Smart Pro je nach verfügbarer Ladeleistung zwischen ein- und dreiphasigem Laden. So ist gewährleistet, dass der Vorgang auch bei einem geringen PV-Überschuss ab 1,4 kW 1-phasig fortgeführt werden kann. Besonders hilfreich für kleinere Anlagen oder bewölkte Tage.

Die Spelsberg Wallbox Smart Pro bietet verschiedene Möglichkeiten des Solarstromladens, um den selbst erzeugten Strom optimal zu nutzen. Neben der Steuerung über ein Energiemanagementsystem kann sie auch mit einer externen Zählermessung oder einem Freigabekontakt betrieben werden. Dabei passt die Wallbox den Ladevorgang flexibel an die verfügbare Solarleistung an.

Herstellerunabhängig laden – dank Kompatibilität mit handelsüblichen Zählern

Ladevorgänge können per externer Zählermessung optimiert werden. Dafür wird ein externer Zähler am Hausanschluss platziert, der den Wert des reinen PV-Überschusses erfasst und an die Spelsberg Wallbox Smart Pro kommuniziert. Diese Art der Steuerung bietet den Vorteil, hinsichtlich des PV-Wechselrichters und Batteriespeichers herstellerunabhängig zu sein.

Solarstrom laden mit Steuerung durch externen Energiemanager

Beim „Laden mit Steuerung durch externen Energiemanager“ wird ein Energiemanagementsystem (EMS) eingebunden. Das EMS steuert alle Energieflüsse im System, einschließlich PV-Anlagen, Energiespeicher und Verbraucher. Durch die intelligente Steuerung der Energieflüsse wird im Optimalfall nur die selbst erzeugte Energie für die Versorgung genutzt. Durch die umfangreichen Schnittstellenoptionen wie SMA SEMP, EEBus oder Modbus TCP kann die Spelsberg Wallbox dabei mit verschiedenen Systemen kommunizieren. Auf der Website bietet Spelsberg eine stetig wachsende Kompatibilitätsliste mit EMS Systemen oder Zählern an.